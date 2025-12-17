ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
過年住花蓮星級飯店送免費早餐　必訪摩洛哥風超商、童話星巴克

▲▼花蓮福容大飯店可樂果主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮福容大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻明年過年商機，花蓮福容大飯店推出經典春節住房專案，入住市景客房每晚4680元起，還享有早餐吃到飽、車站接駁、免費健身房使用。

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

▲客房示意圖。（圖／業者提供）

花蓮福容大飯店「馬年納福喜迎春」即日起開放預訂，適用入住時間為明年2月15日至21日為止，兩人成行入住市景客房，一泊一食最低4680元起，福容家會員預訂，再加贈三溫暖。

▲▼花蓮福容大飯店。（圖／業者提供）

▲摩洛哥風超商必打卡。

業者也推薦周邊景點，除了可去七星潭疊石踏浪、太平洋海濱單車暢遊之外，往壽豐方向走還有理想PAARK水岸生活（a2水岸園區），園區擁有湖畔、綠地、落羽松秘境，彷彿一秒抵達歐洲小鎮，以及摩洛哥風「全台最浮誇超商」、童話般的「全台最美星巴克」都是旅人必拍打卡景點。

▲▼花蓮理想大地。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地。（圖／業者提供，下同）

花蓮理想大地渡假飯店則攜手淡水將捷金鬱金香酒店，推出全新聯合住房專案「山海戀曲雙城渡假假期」，讓旅客可享受雙城不同魅力，專案自即日起至2026年5月31日限時開賣，入住適用至2026年6月30日。

此次雙城買一送一優惠，旅客可先入住花蓮理想大地豪華客房一晚，享受自助早餐、幸福迎賓小品、機場或車站接駁服務、運河遊艇導覽、生態竹筏與釣魚體驗等活動，平日入住亦有機會視房況升等蜜月客房或歡樂客房。

▲▼淡水將捷金鬱金香酒店。（圖／業者提供）

▲入住花蓮飯店再送淡水將捷金鬱金香酒店住宿券。

入住時將贈送將捷金鬱金香酒店平日雙人住宿券，旅客可依照需求於有效期間入住。住宿券包括標準客房一晚、河畔餐廳早餐、星巴克咖啡服務、博物館門票、DIY體驗與多項設施，讓旅人感受從山海到水岸的緩慢切換。

關鍵字： 飯店旅館 花蓮旅遊 2026過年 度假旅館 星級飯店 住宿優惠 飯店優惠 花蓮福容大飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved.