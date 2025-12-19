▲2025最粉耶誕村來了！台中「審計新村」必拍4大亮點。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

2025全台最粉的耶誕村，就在台中審計新村登場！foodpanda自12月1日至12月31日於審計新村打造「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」，園區以大面積粉嫩系造景佈置，從白天的夢幻可愛，到夜晚亮燈後的浪漫氛圍，成為近期台中最熱門的耶誕打卡點。

▲▼2025全台最粉的耶誕村，就在台中審計新村登場。

一走進主廣場，視線立刻被4公尺高的粉紅耶誕樹吸引！主裝置《粉莓好耶～誕樹》以草莓蛋糕為靈感，層層堆疊的甜點造型超吸睛，是不少民眾拍照上傳社群的「必收畫面」。而最讓人期待的，莫過於限定四天的「飄雪時刻」，12/20、12/21、12/24、12/25，每天下午1點到7點，每30分鐘便會上演一次夢幻飄雪，雪景一出現，主廣場瞬間宛如走進童話場景。

▲▼必拍點一：《粉莓好耶～誕樹》。



除了主廣場耶誕樹，園區還藏著多個細節滿滿的拍照亮點，像是《薑薑薑薑～餅屋》彩繪牆，把整棟建築變身超可愛薑餅屋，無論站在樓梯俯拍、靠牆取景，或近拍立體糖果裝飾，都能拍出滿滿童話感。走上二樓更是「浪漫加倍」，地面點綴甜甜圈圖樣，搭配粉紅燈串與氛圍光，隨手拍都像耶誕節大片。

▲▼必拍點二：《薑薑薑薑～餅屋》彩繪牆。

二樓角落還藏著驚喜彩蛋，《胖胖達送～HO禮》胖胖達停在煙囪上準備送禮物，可愛度爆表，成為親子與情侶的熱門合照點，想把胖胖達與煙囪完整入鏡，從一樓往上拍角度最好看。沿著二樓空橋前進，還會遇到《天天爽叫～HO鍋》，周邊擺放巨型火鍋食材造景，搭配冬日氛圍，讓人好想吃火鍋！

▲必拍點三：《胖胖達送～HO禮》。

▲必拍點四：《天天爽叫～HO鍋》。

除了4個主題裝置外，園區也設計多處「隱藏版」拍點，包括甜甜圈裝飾、草莓巧克力長椅、粉色串燈等，整體動線像在玩尋寶，走到哪都能挖到驚喜。

▲▼園區也設計多處「隱藏版」拍點，走到哪都能挖到驚喜。

活動期間，foodpanda也規劃pandapro快閃活動，於12/20、12/21、12/24、12/25在耶誕樹前砂石廣場登場。民眾只要現場加入或續約pandapro年費會員，並輸入折價券【HOHOHO】，即可享年費半價優惠，並有機會獲得價值1,500元的限量「耶誕寶bag」，內容包含耶誕限定的胖胖達不銹鋼杯(內含現煮熱紅酒/熱可可 二擇一)、拍照用凸面神鏡與foodpanda周邊小物，數量有限、送完為止。

▲▼耶誕村每日從下午5點起亮燈，夜晚更加浪漫有感。

耶誕村每日從下午5點起亮燈，粉色系燈光點亮後，園區節慶氛圍會再升級，白天是可愛夢幻、夜晚則更浪漫有感，想在今年耶誕拍到「一秒變主角」的IG神照，台中審計新村這座粉嫩耶誕美食村，絕對值得排進行程清單。