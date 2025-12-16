國旅飯店一口價999元起周五開搶　大阪、東京機票單程也999元

▲旅遊電商推出國旅飯店一口價優惠。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接聖誕節與跨年兩大節慶，全球領先的線上旅遊平台Trip.com推出12月限定飯店優惠方案，包括999元一口價，不僅攜手多家知名觀光飯店集團祭出限量住房優惠，也規劃每周五主打城市飯店專屬折扣，搶攻年末旅遊與演唱會住宿商機。

Trip.com同步公布最新平台數據指出，「美食」相關旅遊搜尋量較去年同期成長約三成，顯示以美食為核心的「舌尖旅遊」正成為新一波旅遊趨勢，其中台灣旅客特別關注「精緻餐飲體驗」、「在地情感連結」及「永續餐飲與蔬食潮流」。

隨著12月演唱會與跨年活動密集登場，多組國際與華語巨星接連來台演出，各縣市也規劃多場聖誕與跨年倒數活動，帶動住宿需求升溫。

Trip.com因此推出12月限定飯店優惠，每周五開放主打城市指定飯店999元起一口價，並提供主打城市飯店專屬折扣碼，同時攜手雲朗觀光、凱撒飯店、富裕自由、日光集團、雀客國際等多家飯店集團推出限量優惠。主打城市首波為台中，12月22日輪到雙北，12月29日再擴大至全台各城市。

▲東京單程機票999元。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，Trip.com也將於12月25日至30日推出「月底救星」限時活動，12月26日晚間10點加碼推出全球飯店優惠代碼，最高現折1300元，並同步釋出多家飯店限時驚喜價。

機票方面，12月26日起陸續推出曼谷、大阪、東京單程999元（部分限Visa卡），以及上海、香港、澳門單程999元的優惠票價，晚間10點另發放 Visa 限時優惠券，提供滿額折1000元至2000元不等的加碼回饋。

▲高雄大港開唱明年3月登場。（圖／出日音樂提供）

而隨著高雄大港開唱明年3月登場，旅遊電商Klook推出訂房優惠。活動期間的指定時段，上Klook訂高雄飯店輸入優惠碼「KHHOT2692」享92折，訂高鐵聯票原本即享85折起，輸入優惠碼「KHTH2692」再打92折，等同78折起，還能任選搭配的高雄景點、必比登美食。