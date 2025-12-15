台中新火鍋品牌「老井麻神」明年第1季登場　果凍鴨血原味回歸

▲台中新火鍋品牌「老井麻神」明年第1季登場。（圖／取自老井麻神極上鍋物臉書）

記者黃士原／台北報導

開業近11年、受到許多明星與饕客喜愛的「麻神麻辣火鍋」將於明年1月底結束營業，不過老饕別太難過，老井極上燒肉將與該團隊技術合作，在台中市北屯區開設新品牌「老井麻神極上鍋物」，招牌麻辣湯底及果凍鴨血仍然吃得到，預計明年第1季開幕。

麻神麻辣火鍋成立於2014年，原本只是招待所，每天僅服務兩桌特殊的顧客，為了向更多朋友分享美味的湯頭及食材，特別對外成立餐廳，並且提供管家式桌邊烹調服務，靈魂湯頭使用數十種辛香料經過煎、煮、炒、炸、熬製而成。

▲果凍鴨血。（圖／取自麻神麻辣火鍋臉書）

除了湯頭，麻神另一招牌就是「果凍鴨血」，經由沖、浸、泡、滷，超過48小時烹調，鴨血外表輕彈可破，但裡面卻很綿密細膩，切開後完全看不見氣泡，入喉後有著果凍般滑嫩口感。

麻神麻辣火鍋之前公告將於12月31日結束營業，為了讓更多熟悉的面孔能再回家吃一次，業者特別和房東爭取延長營業到明年1月底。不過老饕別太難過，老井極上燒肉將與該團隊技術合作，在台中市北屯區開設新品牌「老井麻神極上鍋物」，用餐形式以單點為主，座位約18-20桌，目前店面正在裝潢施工，預計明年第1季開幕。

▲黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌「孫麵店」。（圖／取自新光三越 台北信義新天地臉書）

另外，有「台北最難訂私廚」之稱的「喜相逢」，今年在新光三越信義新天地A11館B2打造全新品牌「孫麵店」，提供蔥油拌麵等多款麵食，12月17日起試營運，明年1月4日正式開幕。

在新光三越力邀下，喜相逢掌廚人孫必成回歸初心，在信義新天地A11館B2打造全新品牌「孫麵店」，主要提供2款套餐，分別是蔥油拌麵、炸醬麵（售價均為320元，附一碗湯），前者是私廚的招牌菜，每日手工現做麵條搭配自製蔥油、煙燻黃金蛋；後者則是彈牙寬麵拌上炸醬與5種配料。