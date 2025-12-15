ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中新火鍋品牌「老井麻神」明年第1季登場　果凍鴨血原味回歸

▲台中新火鍋品牌「老井麻神」明年第1季登場。（圖／取自老井麻神極上鍋物臉書）

▲台中新火鍋品牌「老井麻神」明年第1季登場。（圖／取自老井麻神極上鍋物臉書）

記者黃士原／台北報導

開業近11年、受到許多明星與饕客喜愛的「麻神麻辣火鍋」將於明年1月底結束營業，不過老饕別太難過，老井極上燒肉將與該團隊技術合作，在台中市北屯區開設新品牌「老井麻神極上鍋物」，招牌麻辣湯底及果凍鴨血仍然吃得到，預計明年第1季開幕。

麻神麻辣火鍋成立於2014年，原本只是招待所，每天僅服務兩桌特殊的顧客，為了向更多朋友分享美味的湯頭及食材，特別對外成立餐廳，並且提供管家式桌邊烹調服務，靈魂湯頭使用數十種辛香料經過煎、煮、炒、炸、熬製而成。

▲果凍鴨血。（圖／取自麻神麻辣火鍋臉書）

除了湯頭，麻神另一招牌就是「果凍鴨血」，經由沖、浸、泡、滷，超過48小時烹調，鴨血外表輕彈可破，但裡面卻很綿密細膩，切開後完全看不見氣泡，入喉後有著果凍般滑嫩口感。

麻神麻辣火鍋之前公告將於12月31日結束營業，為了讓更多熟悉的面孔能再回家吃一次，業者特別和房東爭取延長營業到明年1月底。不過老饕別太難過，老井極上燒肉將與該團隊技術合作，在台中市北屯區開設新品牌「老井麻神極上鍋物」，用餐形式以單點為主，座位約18-20桌，目前店面正在裝潢施工，預計明年第1季開幕。

▲黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌「孫麵店」。（圖／取自新光三越 台北信義新天地臉書）

另外，有「台北最難訂私廚」之稱的「喜相逢」，今年在新光三越信義新天地A11館B2打造全新品牌「孫麵店」，提供蔥油拌麵等多款麵食，12月17日起試營運，明年1月4日正式開幕。

在新光三越力邀下，喜相逢掌廚人孫必成回歸初心，在信義新天地A11館B2打造全新品牌「孫麵店」，主要提供2款套餐，分別是蔥油拌麵、炸醬麵（售價均為320元，附一碗湯），前者是私廚的招牌菜，每日手工現做麵條搭配自製蔥油、煙燻黃金蛋；後者則是彈牙寬麵拌上炸醬與5種配料。

關鍵字： 美食雲 麻辣鍋 老井麻神

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

寇世勳送別坣娜　悲嘆：她太年輕就走了

推薦閱讀

台中新火鍋品牌「老井麻神」明年第1季登場

台中新火鍋品牌「老井麻神」明年第1季登場

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

宜蘭鄉間低調窯烤餐廳！蘭陽風味「蒜苗鴨賞」披薩必吃

宜蘭鄉間低調窯烤餐廳！蘭陽風味「蒜苗鴨賞」披薩必吃

精選5間富士山景觀溫泉旅館

精選5間富士山景觀溫泉旅館

竹北「東興圳光藝節」11作品亮燈

竹北「東興圳光藝節」11作品亮燈

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

大溪月眉人工濕地落羽松季　賞景事項一次看

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

多達「28層」酥皮！桃園超狂千層鯛魚燒

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

熱門行程

最新新聞更多

台中新火鍋品牌「老井麻神」明年第1季登場

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

宜蘭鄉間低調窯烤餐廳！蘭陽風味「蒜苗鴨賞」披薩必吃

精選5間富士山景觀溫泉旅館

竹北「東興圳光藝節」11作品亮燈

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366