竹北「東興圳光藝節」亮燈！11作品漫步光之宇宙　加碼市集、展演

▲2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶。（圖／主辦方提供）

▲2025東興圳光藝節即日起至1月4日亮燈。（圖／主辦方提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新竹竹北最美耶誕燈節來了！第五屆「東興圳光藝節」即日起至1月4日亮燈，11組藝術裝置沿著東興圳的4處公園閃耀，河岸化為一條星光廊道，周末舞台加碼樂團展演，本周末還有28攤市集可以逛。

▲2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶。（圖／主辦方提供）

▲沃手工作《光穗》以稻穗為意象，回應土地變遷與在地鹿場的歷史記憶。

2025東興圳光藝節以童謠〈一閃一閃亮晶晶〉為策展主題，延續「藝術融合自然」的核心精神。藝術家以光為語言，結合水域、風、植物等自然元素，創作出11組光藝術作品，有的如呼吸般律動，有的宛若星光閃爍，引領民眾漫步圳畔時，在日常風景中重新看見被忽略的美好。

▲2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶。（圖／主辦方提供）

▲▼林書瑜《水月銀灣》以大大小小的光球鋪陳於水面，交織出宛如銀河流動的光帶；澳門藝術家高德亮的《微風》。

▲2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶。（圖／主辦方提供）

展出作品中，林書瑜的《水月銀灣》以大大小小的光球鋪陳於水面，交織出宛如銀河流動的光帶；澳門藝術家高德亮的《微風》運用雷射光掃描植栽切面，隨著風、水與植物的介入，光影不斷變化，營造出虛實交錯、如夢似幻的場景。周柏慶與何昆瀚的《綻放的聲音》則透過共振裝置讓金屬發聲，使聲音如花朵般在河岸綻放，為光景注入聽覺層次。

▲2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶。（圖／主辦方提供）

▲▼周柏慶與何昆瀚的《綻放的聲音》；林國瑋《SWEET NIGHT》以鹿為意象，回應土地變遷與在地鹿場的歷史記憶。

▲2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶。（圖／主辦方提供）

此外，沃手工作《光穗》與林國瑋《SWEET NIGHT》分別以稻穗與鹿為意象，回應土地變遷與在地鹿場的歷史記憶；李謙宏與李城誌的《逐光》以北埔擁有70年資歷的竹編老師傅手作結構為基底，融合當代光影藝術，化身為「逐光」舞台，象徵「過去的光，在現在閃閃發亮」。

▲2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶。（圖／主辦方提供）

▲▼《星願．轉動》、《風舞流光》均由藝術家與東興國小學生共創。

▲2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶。（圖／主辦方提供）

原有機製的《落雨》將光轉化為雨滴落入水中，激起一圈圈漣漪，呼應主題「一閃一閃」的節奏與律動；UA Studio與學童共創的《亮晶晶小怪獸》則把孩子的想像化為可愛星體，在水岸打造充滿童趣的光之宇宙。

▲2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶。（圖／主辦方提供）

▲UA Studio與學童共創的《亮晶晶小怪獸》則把孩子的想像化為可愛星體，在水岸打造充滿童趣的光之宇宙。

此外，12月20日、21日下午2點至晚間8點還有限定市集，囊括職人手作飾品、甜點和咖啡等28個品牌，舞台部分帶來魔術秀、樂團表演，適合三五親友相揪，體驗竹北日夜不同的浪漫氛圍。

2025東興圳光藝節 一閃一閃亮晶晶
 展期：即日起至2026年1月4日
亮燈時間：每天17:30至21:30
地點：東興圳公園（新竹縣竹北市文興路）

