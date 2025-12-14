ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大溪月眉人工濕地落羽松季來了　12月下旬賞景注意事項一次看

▲大溪月眉人工濕地落羽松季來了

▲落羽松美景資料照。（圖／水務局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局14日表示，大溪月眉人工濕地週邊種植了近370棵落羽松，今年預計在12月下旬落羽松開始變色，紅黃交織的樹葉搭配藍天白雲倒映在水面上，彷彿置身歐洲一般，每年吸引大批民眾前來打卡取景，不需任何門票即可欣賞到絕世美景，是超熱門的打卡景點。

為因應落羽松季帶來的大量人潮及車潮，月湖路將增加交通指揮人員並協調警方進行交通管制，沿路擺放交通錐且將執行違停取締，依桃園市政府水務局大漢溪綠水兩岸園區管理要點，在園區內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處2,500元以上5萬元以下罰鍰。

▲大溪月眉人工濕地落羽松季來了

▲月湖路管制點位置圖。（圖／水務局提供)

12/1至明年2/22將管制遊覽車禁入月眉人工濕地、山豬湖生態親水園區，請遊覽車駕駛依現場指示停放月眉第1、2停車場，月湖路沿線禁止停放遊覽車、汽車及機車。請民眾務必配合以維交通秩序與順暢，也呼籲遊客盡量實施共乘制或多加利用大眾運輸前往，減少車輛進入，避免造成雍塞，另請民眾維持環境整潔，不亂丟垃圾，一同維護美麗生態與環境。

水務局說明：大漢溪右岸以大溪水資源回收中心為起點，結合月眉人工濕地、山豬湖生態親水園區作為環境教育推動基地，而月眉人工濕地兼具水質淨化、生態棲地復育、活化景觀與節能減碳等功能。

