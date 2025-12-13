花蓮文創園區「繪本故事屋」開幕！3000冊館藏、樹洞屋免費入場

▲花蓮文創園區「國家級繪本故事屋」開館，吸引親子族群前往。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／花蓮報導

花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」今（13）日正式開幕，成為東部第一座「國家級繪本閱讀示範基地」。場館原受0403震災影響，多處建物受損，後續完成修復、提升耐震安全後，重新以孩子視角打造閱讀空間，還有多座「童話森林小屋、小樹洞」，目前館藏已突破3000冊，將陸續擴增，開館首日就吸引不少親子族群前往。

▲▼「繪本故事屋」以孩子視角規劃閱讀空間，還打造多座「童話森林小屋、小樹洞」。（圖／文化部）

●「繪本故事屋」建築

「繪本故事屋」位於花蓮文創園區第6棟建物，負責監造的「時境建築師事務所」建築師黃筠舒表示，工程需在文化資產保存、工法選擇與安全檢核間精準協調，不到3個月的時間，要在保護「大房子」的同時，完成「童話森林中的小屋」，是相當大的挑戰。不過，同時身為建築師與母親，能將作品交到孩子手中，感到格外感動。

▲▼「繪本故事屋」開館首日就吸引許多親子族。（圖／記者林育綾攝）



●空間規劃

故事屋內有兩大主題空間，包括「靜態區—無邊際書房」、「動態區—想像力客廳」，結合繪本展示、閱讀角落、彈性活動區、嬰幼兒友善書區、AR互動體驗，提供不同年齡層孩子多元的閱讀及活動。整體空間設計以「孩子的使用感受」為出發，讓閱讀不只停留在書本，還能延伸為探索和想像的體驗。

▼空間也包括「動態區—想像力客廳」。（圖／文化部）

空間設計由曾策劃《文博會花蓮館》的「偶然設計」共同創辦人曾令理操刀，團隊保留木屋架的歲月痕跡，作為故事的第一頁，新植入的設計則以「自然」為意象，透過森林般的木質層架、如水流般的動線、樹洞與小屋造型的閱讀角落，以及童趣家具，引導孩子以直覺方式與空間建立安全感與探索欲。

▲▼樹洞、森林小屋造型的閱讀角落，成為孩子最愛。（圖／文化部）

●館藏規劃13大主題、3千冊書

為了充實館藏內容，台灣生活美學基金會自今年4月起，向中央部會、縣市政府及公私部門募集繪本，並邀請專家從「兒童角度」出發，結合台灣對未來世代的期待，規劃13大選書主題，包括「自然生命」、「健康動能」、「情感人際」、「想像未來」、「公民參與」等，建立兼具啟發性與教育意義的閱讀指引，未來將隨需求逐年擴增，打造孩子的「閱讀無限大」。

▲目前規劃13大選書主題，已突破3000冊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼孩子在「繪本故事屋」除了找到喜歡的閱讀角落，也可探索空間。（圖／記者林育綾攝）

花創園區營運管理單位「台灣生活美學基金會」董事長彭俊亨表示，「繪本故事屋」是在去年0403地震後，文化部長李遠期許能為花蓮居民提供安定力量而逐步發展，園區先從「繪本小角落」開始，累積親子共讀的基礎，再發展為完整的繪本故事屋，希望孩子能在這裡找到屬於自己的安住感。

▲文化部長李遠今日出席繪本故事屋開幕時，再度化身為「小野爺爺」。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李遠今日出席繪本故事屋開幕時，再度化身為「小野爺爺」，他分享，聽到太魯閣小朋友的歌聲，讓他深受感動，也想起一句話，「花蓮並不遠，只要你愛上它，它就很近了」。

他表示，選擇花蓮作為國家級繪本館的據點，正是看見這片土地的魔幻、美麗與神秘，能承載故事與想像。而他自己過去曾陪伴孩子創作15本繪本，因此上任後，積極推動繪本新秀徵選、繪本學校培育、相關獎勵制度，希望補齊繪本產業的重要拼圖。

首屆繪本創作新秀獎勵作家張毓秦也參與開幕，她分享，今年搬到花蓮生活後，深刻感受到創作者在創作時的孤單，但在繪本學校開學典禮時，李遠曾勉勵創作者「用盡全力陪伴大家的夢想前進」，讓她備受鼓舞，期許能與更多創作者一起，在這條路上持續前行。

▲花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／文化部）

搭配繪本故事屋開館，園區同步推出魔法市集、親子瑜珈、創意手作、劇團演出，以及「花創角色星旅號」台灣角色IP特展等系列活動，透過閱讀與體驗並行，打造親子共享的文化生活場域。

▲搭配繪本故事屋開館，園區同步推出魔法市集、親子瑜珈、創意手作、劇團演出等活動。（圖／記者林育綾攝）

花蓮文創園區「繪本故事屋」

地址：花蓮縣花蓮市中華路144號

開放時間：每周二至周日，上午10時～下午6時（周一休館）

※如有團體預約需求，可電洽03-8313777