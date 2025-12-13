ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花蓮文創園區「繪本故事屋」開幕！3000冊館藏、樹洞屋免費入場

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／記者林育綾攝）

▲花蓮文創園區「國家級繪本故事屋」開館，吸引親子族群前往。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／花蓮報導

花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」今（13）日正式開幕，成為東部第一座「國家級繪本閱讀示範基地」。場館原受0403震災影響，多處建物受損，後續完成修復、提升耐震安全後，重新以孩子視角打造閱讀空間，還有多座「童話森林小屋、小樹洞」，目前館藏已突破3000冊，將陸續擴增，開館首日就吸引不少親子族群前往。

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／文化部）

▲▼「繪本故事屋」以孩子視角規劃閱讀空間，還打造多座「童話森林小屋、小樹洞」。（圖／文化部）

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／文化部）

●「繪本故事屋」建築

「繪本故事屋」位於花蓮文創園區第6棟建物，負責監造的「時境建築師事務所」建築師黃筠舒表示，工程需在文化資產保存、工法選擇與安全檢核間精準協調，不到3個月的時間，要在保護「大房子」的同時，完成「童話森林中的小屋」，是相當大的挑戰。不過，同時身為建築師與母親，能將作品交到孩子手中，感到格外感動。

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「繪本故事屋」開館首日就吸引許多親子族。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／記者林育綾攝）

●空間規劃

故事屋內有兩大主題空間，包括「靜態區—無邊際書房」、「動態區—想像力客廳」，結合繪本展示、閱讀角落、彈性活動區、嬰幼兒友善書區、AR互動體驗，提供不同年齡層孩子多元的閱讀及活動。整體空間設計以「孩子的使用感受」為出發，讓閱讀不只停留在書本，還能延伸為探索和想像的體驗。

▼空間也包括「動態區—想像力客廳」。（圖／文化部）

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／文化部）

空間設計由曾策劃《文博會花蓮館》的「偶然設計」共同創辦人曾令理操刀，團隊保留木屋架的歲月痕跡，作為故事的第一頁，新植入的設計則以「自然」為意象，透過森林般的木質層架、如水流般的動線、樹洞與小屋造型的閱讀角落，以及童趣家具，引導孩子以直覺方式與空間建立安全感與探索欲。

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／文化部）

▲▼樹洞、森林小屋造型的閱讀角落，成為孩子最愛。（圖／文化部）

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／文化部）

●館藏規劃13大主題、3千冊書

為了充實館藏內容，台灣生活美學基金會自今年4月起，向中央部會、縣市政府及公私部門募集繪本，並邀請專家從「兒童角度」出發，結合台灣對未來世代的期待，規劃13大選書主題，包括「自然生命」、「健康動能」、「情感人際」、「想像未來」、「公民參與」等，建立兼具啟發性與教育意義的閱讀指引，未來將隨需求逐年擴增，打造孩子的「閱讀無限大」。

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／記者林育綾攝）

▲目前規劃13大選書主題，已突破3000冊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／記者林育綾攝）

▲▼孩子在「繪本故事屋」除了找到喜歡的閱讀角落，也可探索空間。（圖／記者林育綾攝）

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／記者林育綾攝）

花創園區營運管理單位「台灣生活美學基金會」董事長彭俊亨表示，「繪本故事屋」是在去年0403地震後，文化部長李遠期許能為花蓮居民提供安定力量而逐步發展，園區先從「繪本小角落」開始，累積親子共讀的基礎，再發展為完整的繪本故事屋，希望孩子能在這裡找到屬於自己的安住感。

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李遠今日出席繪本故事屋開幕時，再度化身為「小野爺爺」。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李遠今日出席繪本故事屋開幕時，再度化身為「小野爺爺」，他分享，聽到太魯閣小朋友的歌聲，讓他深受感動，也想起一句話，「花蓮並不遠，只要你愛上它，它就很近了」。

他表示，選擇花蓮作為國家級繪本館的據點，正是看見這片土地的魔幻、美麗與神秘，能承載故事與想像。而他自己過去曾陪伴孩子創作15本繪本，因此上任後，積極推動繪本新秀徵選、繪本學校培育、相關獎勵制度，希望補齊繪本產業的重要拼圖。

首屆繪本創作新秀獎勵作家張毓秦也參與開幕，她分享，今年搬到花蓮生活後，深刻感受到創作者在創作時的孤單，但在繪本學校開學典禮時，李遠曾勉勵創作者「用盡全力陪伴大家的夢想前進」，讓她備受鼓舞，期許能與更多創作者一起，在這條路上持續前行。

▲▼花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／文化部）

▲花蓮文化創意產業園區「繪本故事屋」開館。（圖／文化部）

搭配繪本故事屋開館，園區同步推出魔法市集、親子瑜珈、創意手作、劇團演出，以及「花創角色星旅號」台灣角色IP特展等系列活動，透過閱讀與體驗並行，打造親子共享的文化生活場域。

▲▼搭配繪本故事屋開館，園區同步推出魔法市集、親子瑜珈、創意手作、劇團演出等活動。（圖／記者林育綾攝）

▲搭配繪本故事屋開館，園區同步推出魔法市集、親子瑜珈、創意手作、劇團演出等活動。（圖／記者林育綾攝）

花蓮文創園區「繪本故事屋」
地址：花蓮縣花蓮市中華路144號
開放時間：每周二至周日，上午10時～下午6時（周一休館）
※如有團體預約需求，可電洽03-8313777

關鍵字： 花蓮文創園區 繪本故事屋 繪本 花蓮旅遊 親子旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【高雄警抓車手殉職】騎車自撞違停貨車！送醫不治

推薦閱讀

花蓮文創園區「繪本故事屋」開幕免費入場

花蓮文創園區「繪本故事屋」開幕免費入場

開箱國泰航空A350豪經艙

開箱國泰航空A350豪經艙

參觀製鞋工廠！近看老師傅手工打版

參觀製鞋工廠！近看老師傅手工打版

蜂蜜奶油派皮出爐15分搶光　beard papa's祭限購令：每人2顆

蜂蜜奶油派皮出爐15分搶光　beard papa's祭限購令：每人2顆

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　微醺特調飲+3款派對套餐

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　微醺特調飲+3款派對套餐

香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車

香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車

五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

桃機「服務楷模」專業協助海外急難！

桃機「服務楷模」專業協助海外急難！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

中山站耶誕點燈「1km森林光廊」必逛

北部露營車、溫泉飯店「指定日優惠」

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

築間港點新品牌「喜辰」12/16試營運　

石二鍋豆腐沒印LOGO「網嘆少了靈魂」

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

花蓮人激推無菜單海產店！點餐有訣竅

熱門行程

最新新聞更多

花蓮文創園區「繪本故事屋」開幕免費入場

開箱國泰航空A350豪經艙

參觀製鞋工廠！近看老師傅手工打版

蜂蜜奶油派皮出爐15分搶光　beard papa's祭限購令：每人2顆

台中人氣店「老井燒肉」插旗台南

五度入選Tabelog烏龍麵百名店！

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　微醺特調飲+3款派對套餐

香菜泡菜豪邁鋪滿！中壢臭隱藏版豆腐餐車

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366