蜂蜜奶油派皮出爐15分搶光　beard papa's祭限購令：每人2顆

▲beard papa's本月推出「蜂蜜奶油派皮」掀起搶吃潮。（圖／beard papa's提供）

記者蕭筠／台北報導

日式泡芙品牌「beard papa's」本月推出限定「蜂蜜奶油派皮」，一上市便掀起搶吃潮，每日出爐最快15分鐘便賣光。業者今日緊急更改販售方式，即日為每人限購2顆，且不接受預訂，售完為止。

▲蜂蜜奶油派皮銷售超乎預期，beard papa's調整販售方式。（圖／翻攝beard papa's臉書粉專）

因蜂蜜奶油派皮銷售超乎預期，再加上手工製作程序繁雜，beard papa's臉書粉專發出最新公告，表示即日起調整蜂蜜奶油派皮販售方式，出爐時間為每日下午2時、5時，且每人、每次限購2顆，如欲增加購買則需重新排隊，限量供應，售完為止。提醒微風台北車站店、台中高鐵站店無販售蜂蜜奶油派皮。

beard papa's蜂蜜奶油派皮自上市後在網上引發熱烈討論，不少泡芙控狂讚蜂蜜香氣十足，搭配本月的開心果、草莓內餡都有人推薦，掀起搶吃潮。有網友透露，蜂蜜奶油派皮2點半出爐，自己在2點45分幸運買到最後2個，不到20分鐘即售完。

▲COLD STONE推出全新甜點系冰淇淋「焦糖點心棒」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，COLD STONE本月則以「吉那圈甜點」為靈感推出冬季限定「焦糖點心棒」，選用全新吉那圈風味冰淇淋拌入焦糖醬、比利時焦糖脆餅，最後再放上吉那棒風味餅乾，限時販售至1月8日。