ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本星悅航空「台北－北九州」明年秋天重返台灣　包機1月開航

▲▼星悅航空。（圖／星悅航空提供）

▲星悅航空明年秋天正式重返台灣市場。（圖／星悅航空提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

有日本精品航空之稱的「星悅航空」，現在宣布帶著網友期待已久的「台北－北九州」航線於明年秋天正式重返台灣市場，而該航線包機將於明年1至3月期間提供8個來往班次，讓台灣旅客不僅到九州玩又多一個選擇，還能再次體驗這間精品航空的服務。

▲▼星悅航空。（圖／星悅航空提供）

▲▼星悅航空機艙內配置，座位配備有個人螢幕。

▲▼星悅航空。（圖／星悅航空提供）

「星悅航空」介於傳統航空與廉價航空兩者之間，飛機最大亮點為黑白塗裝外觀，機艙內同樣以黑色為主調，並皆為寬敞舒適的黑色皮椅。根據業者規劃，預計明年秋天重新恢復「台北－北九州」，預計為紅眼時段、每周3個來往航班，也是睽違6年半再次恢復國際線營運。

▲▼星悅航空。（圖／星悅航空提供）

▲▼也有插座、腳踏板。

▲▼星悅航空。（圖／星悅航空提供）

業者過去以空中巴士A320執飛，相較於其他航空公司相同機款最多能容納180席，星悅航空僅設置150席，而A320neo則設有162席，讓旅客可享有更寬敞舒適的空間。每個座位都設有頭枕、腳踏板、充電插座、掛衣勾，並搭配個人LCD觸控式螢幕，提供多個音樂及影像頻道可以選擇。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航在九州佈局綿密航網。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼星宇航空台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空在九州有福岡、熊本航點。（圖／星宇航空提供）

目前台灣旅客前往九州的航點多元，最受旅客青睞的福岡就有華航、長榮、星宇、台灣虎航、亞洲航空提供不同時間帶選擇，熊本則有華航、星宇航空提供服務，台灣虎航在九州還另有佐賀、大分、宮崎等航線，且接下來也將開航台南、高雄直飛熊本航線，未來星悅航空加入後，台灣直飛九州航點不但更多選擇，也讓旅客方便安排雙點進出，更深度的探索當地風景。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 九州旅遊 星悅航空 交通資訊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

佐藤健「爆走倉鼠⭢慌張倉鼠」 曝朴寶劍暖舉：很關心我

推薦閱讀

「翡翠假期」河輪包船超夯　明年預訂破8成

「翡翠假期」河輪包船超夯　明年預訂破8成

桃機第3航廈「300公尺登機長廊」搶先看

桃機第3航廈「300公尺登機長廊」搶先看

日本倉敷鬧中取靜「丹寧風飯店」

日本倉敷鬧中取靜「丹寧風飯店」

2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

96%台灣旅客接受「智慧旅宿配備機器人」

96%台灣旅客接受「智慧旅宿配備機器人」

超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！

超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！

蔡萬興x協興蛋業聯手復刻「酒釀蛋包」

蔡萬興x協興蛋業聯手復刻「酒釀蛋包」

不輸國外！福壽山、武陵農場楓紅直擊

不輸國外！福壽山、武陵農場楓紅直擊

義美草莓乾被爆藏整隻蟲　好市多：檢測無異常

義美草莓乾被爆藏整隻蟲　好市多：檢測無異常

縱谷酷拉星亮點串聯在地特色　推山海食旅遊程

縱谷酷拉星亮點串聯在地特色　推山海食旅遊程

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

墾丁凱撒吃晚餐+1212元享住一晚

築間港點新品牌「喜辰」12/16試營運　

手搖飲雙12限定優惠　珍奶買1送1

石二鍋豆腐沒印LOGO「網嘆少了靈魂」

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

老賴茶棧「烤糖奶蓋草莓」開賣　大茗也推2款限定新品

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

熱門行程

最新新聞更多

「翡翠假期」河輪包船超夯　明年預訂破8成

桃機第3航廈「300公尺登機長廊」搶先看

日本倉敷鬧中取靜「丹寧風飯店」

2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

96%台灣旅客接受「智慧旅宿配備機器人」

超大一碗厚切豬肝麵才賣80元！

蔡萬興x協興蛋業聯手復刻「酒釀蛋包」

不輸國外！福壽山、武陵農場楓紅直擊

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366