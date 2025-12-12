日本星悅航空「台北－北九州」明年秋天重返台灣　包機1月開航

▲星悅航空明年秋天正式重返台灣市場。（圖／星悅航空提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

有日本精品航空之稱的「星悅航空」，現在宣布帶著網友期待已久的「台北－北九州」航線於明年秋天正式重返台灣市場，而該航線包機將於明年1至3月期間提供8個來往班次，讓台灣旅客不僅到九州玩又多一個選擇，還能再次體驗這間精品航空的服務。

▲▼星悅航空機艙內配置，座位配備有個人螢幕。

「星悅航空」介於傳統航空與廉價航空兩者之間，飛機最大亮點為黑白塗裝外觀，機艙內同樣以黑色為主調，並皆為寬敞舒適的黑色皮椅。根據業者規劃，預計明年秋天重新恢復「台北－北九州」，預計為紅眼時段、每周3個來往航班，也是睽違6年半再次恢復國際線營運。

▲▼也有插座、腳踏板。

業者過去以空中巴士A320執飛，相較於其他航空公司相同機款最多能容納180席，星悅航空僅設置150席，而A320neo則設有162席，讓旅客可享有更寬敞舒適的空間。每個座位都設有頭枕、腳踏板、充電插座、掛衣勾，並搭配個人LCD觸控式螢幕，提供多個音樂及影像頻道可以選擇。

▲台灣虎航在九州佈局綿密航網。（圖／記者蔡玟君攝）

▲星宇航空在九州有福岡、熊本航點。（圖／星宇航空提供）

目前台灣旅客前往九州的航點多元，最受旅客青睞的福岡就有華航、長榮、星宇、台灣虎航、亞洲航空提供不同時間帶選擇，熊本則有華航、星宇航空提供服務，台灣虎航在九州還另有佐賀、大分、宮崎等航線，且接下來也將開航台南、高雄直飛熊本航線，未來星悅航空加入後，台灣直飛九州航點不但更多選擇，也讓旅客方便安排雙點進出，更深度的探索當地風景。

