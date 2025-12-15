ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

當阿爾卑斯山悄悄換上春裝、河岸城鎮迎來和暖陽光，德國與瑞士便展現一年中最迷人的風景！除了壯麗的大自然與中世紀古堡，更有色彩繽紛的鮮花小鎮，以及被湖水擁抱的大型花園島嶼，瑞士著名的黃金景觀列車，沿路上更是綠草如茵、繁花遍地，無論是初訪歐洲或深度探索，春遊德瑞都是一年最美好的開始。

春遊德瑞 山水城堡與鮮花小鎮一次收藏（圖／鳳凰旅遊）

▲迪士尼樂園的愛麗絲城堡，以新天鵝堡為範本，如童話般夢幻。

遠遠望見新天鵝堡，彷彿走近一場浪漫主義的夢。這座以騎士傳說為藍本打造的童話城堡，在春日嫩綠的林海與藍天襯托下，每一線條都顯得優雅而純粹。站在橋上眺望，眼前景象宛如迪士尼動畫，讓人忍不住駐足。

春遊德瑞 山水城堡與鮮花小鎮一次收藏（圖／鳳凰旅遊）

▲春天的海德堡古城，氣候溫和，遊客相對較少，是欣賞城市景色的好時機。

海德堡是一座散發文學氣息的城市，也是德國代表性城堡，古城舊橋橫跨在內卡河上，沿著石板路散步閒逛，咖啡館裡坐著的可能是旅人，或是討論課業的學生，還可搭乘古堡纜車參觀大古堡及巨大的橡木酒桶。

春遊德瑞 山水城堡與鮮花小鎮一次收藏（圖／鳳凰旅遊）

▲史特拉斯堡有歐洲十字路口之稱，法王路易十四讚其為最美麗的花園。

史特拉斯堡是春季必訪的法式小鎮代表，運河倒映著房屋，窗邊、橋畔、屋前的花朵繽紛綻放。這裡是歐洲重要交通與文化匯集處，法德交融的氣質，讓城市既浪漫又充滿層次，漫步其間，花香與河光交錯，仿若置身春日最柔美的一幕。

春遊德瑞 山水城堡與鮮花小鎮一次收藏（圖／鳳凰旅遊）

▲柯瑪是鮮花小鎮評級中最高榮譽的「四朵花小鎮」，也是宮崎駿《霍爾的移動城堡》靈感來源。

知名的酒鄉柯瑪，位於法國亞爾薩斯區，鮮豔的木屋、小橋與蜿蜒河道，交織出夢幻景象，被譽為「法國最美小鎮」！春天一到，窗邊、屋前花香四溢，每個轉角都像動畫場景，贏得法國「鮮花小鎮」評級的最高榮譽—四朵花，絕對是實至名歸。

春遊德瑞 山水城堡與鮮花小鎮一次收藏（圖／鳳凰旅遊）

▲瑞士首都伯恩被叫做「熊的花園城市」，歷史悠久的鐘塔是地標。

瑞士首都伯恩，則展現獨特的古典韻味。老城以拱頂長廊、鐘塔聞名，整座城市因中世紀風貌完整而被列入世界文化遺產。阿勒河在春光中呈現溫潤色澤，繞著老城畫出優雅弧線。伯恩的魅力不在於華麗，而在於穩重、古典與自然和諧共存的美。

春遊德瑞 山水城堡與鮮花小鎮一次收藏（圖／鳳凰旅遊）

▲西庸城堡被譽為歐洲最美的水上古堡之一。

位於日內瓦湖畔的西庸城堡，城堡建於湖畔岩石上，遠看像從湖面升起。春季的湖水澄澈，倒映著古堡塔樓，景色清麗動人。城堡的內部，厚重石牆、獄室與迴廊都有濃濃中世紀氣息，這裡啟發過拜倫等文豪，也讓無數旅人深深著迷。

春遊德瑞 山水城堡與鮮花小鎮一次收藏（圖／鳳凰旅遊）

▲茵特拉根－盧森黃金景觀列車，匯集瑞士景觀精華之美。

來瑞士，鐵道體驗常是旅人最期待的一段旅程。黃金景觀列車從茵特拉根開往盧森，沿途風景像是鋪展在眼前的畫布，湖泊、牧場、雪峰、木屋依序出現，透過全景窗看出去，就像欣賞一幅流動的山水畫卷，每一幕都令人屏息。

春遊德瑞 山水城堡與鮮花小鎮一次收藏（圖／鳳凰旅遊）

▲美娜島在春天是賞花勝地，有「花園島嶼」美稱，宛如人間仙境。

美娜島位於德瑞奧三國邊境的波登湖上，過去曾是歐洲貴族的花園，這座花園島嶼的花卉及花圃設計，會隨季節有不同的變化，在春天，島上盛開鬱金香、水仙、紫羅蘭等，還有階梯花園、蝴蝶園，沿著步道漫步，迎面而來是淡淡花香，相當的舒壓療癒。

●推薦行程：
德瑞雙峰鮮花小鎮萊茵情話13天
（雙堡.雙遊船.雙評鑑美食.雙米其林.雙峰.黃金列車.五星一晚）
https://reurl.cc/W8Rldy
．海德堡、新天鵝堡盡攬城堡風華(含門票)
．雙遊船：萊茵河遊船、蕾夢湖遊船
．Glacier 3000纜車，欣賞瑞士山川之美、
．搭黃金列車(一等車廂)盡賞瑞士景觀精華
．四大中世紀名城：羅騰堡、海德堡、紐倫堡、慕尼黑
．金花及四花小鎮柯瑪、歐洲美麗花園史特拉斯堡
．花之島-美娜島
．米其林饗宴、雙評鑑美食

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 鳳凰旅遊 阿爾卑斯山 德國 瑞士 海德堡 史特拉斯堡 柯瑪 美娜島

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

