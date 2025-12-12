出捷運就開逛！中山線形公園點燈　1km森林光廊、星河隧道超浪漫

▲心中山線形公園長達一公里的夢幻光廊，即日起亮燈至明年3月15日。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

出捷運就開逛！每年除了信義區之外，心中山線形公園也是耶誕熱點，近日台北捷運公司已在中山線形公園、心雙連線形公園裝設燈飾，長達一公里的夢幻光廊，即日起閃亮至明年3月15日；而捷運大安森林公園站也點亮9公尺高的蝴蝶主題耶誕樹，想感受節慶氣氛的民眾別錯過。

▲捷運中山站一號出口出站，就會看到《動物方程式2》的主題耶誕樹。（圖／記者彭懷玉攝）

「2025閃耀!捷運光聚落」再度點亮台北，今年燈飾不只在心中山線形公園、心雙連線形公園、爵士拱橋一帶，更首度延伸至心中山線形公園南段。

▲中山站一號出口至R5出口間範圍，以七彩燈條、白、黃色球形燈飾及玫瑰金燈串，打造光影交織的森林光廊。（圖／記者彭懷玉攝）



北捷表示，位於中山站一號出口至R5出口間範圍，以七彩燈條、白色、黃色球形燈飾及玫瑰金燈串，打造光影交織的森林光廊。在自然綠意與藝術光景的環繞下，舉著酒杯的捷米愜意地躺在藍色波紋瀑布上，享受寧靜的夜間森林浴。

▲今年以「立在光年」為設計主題，將光化作星辰的祝福，傳遞勇氣與希望。（圖／記者彭懷玉攝）



為慶祝台北捷運明年即將通車滿30周年，今年以「立在光年」為設計主題，將光化作星辰的祝福，傳遞勇氣與希望。位於雙連站至中山站間的長廊化為星河隧道，用點點星光交織出夢幻氛圍，漫步其中宛如置身銀河。

▲座落在童心花園盡頭的捷米城堡。（圖／記者彭懷玉攝）



人氣吉祥物捷米也再次換新裝登場，今年以樂手角色現身，搭配絢麗的霓虹線條與電光符號，打造熱力四射的搖滾派對。另一端，座落在童心花園盡頭的捷米城堡，彷彿童話世界的入口，引領大家走進另一段夢幻旅程。

▲▼心中山線型公園沿途以彩虹燈飾、白鯨莫比妝點，帶來療癒人心的感受。（圖／記者彭懷玉攝）

▲爵士拱橋同步點燈，變為期間限定的星光隧道。（圖／記者彭懷玉攝）

而「拾光森林」以溫暖的光影在樹影間流動，成為心中山線形公園內寧靜的秘境。河馬里特、白鯨莫比分別矗立在公園一角，以靜謐的姿態療癒人心。

▲▼位於大安森林公園2號出口站外，沿著布滿燈飾的信義路前進，即可抵達高9公尺的星願樹。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，位於大安森林公園2號出口站外，沿著布滿燈飾的信義路前進，即可抵達高9公尺的星願樹，跟其他耶誕樹不同的是，這棵聖誕樹以自然界的蝴蝶為主角，燈飾沿著樹梢妝點，營造出蝴蝶翩翩飛舞的模樣，意味將夢想與祝福送上星空。燈飾從即日起亮燈至明年元旦。