雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商

▲雙月食品社5款經典商品賣進超商。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

連續8年米其林必比登推介的人氣店家「雙月食品社」，近年在大台北區持續展店，至於去年底就傳出籌備消息的竹北店，進度有所延宕，預計趕在明年的農曆春節前開幕。

雙月食品社以湯品聞名，招牌是蛤蜊燉雞湯、元氣鱸魚湯。社長賴永晟表示，雙月的初衷是希望讓客人走進店裡，彷彿回到家中，享用家人用心準備的料理，堅持使用每日產地直送的溫體仿土雞腿肉、台南虱目魚和台灣金目鱸魚排等新鮮食材。

目前雙月食品社有12家分店除了桃機店外，其餘都在大台北地區，而去年底就傳出籌備消息的竹北店，進度則有所延宕，希望能趕在明年的農曆春節前開幕。不過由於目前缺工問題嚴重，雙月食品社社長賴永晟坦言暫時不會前往中南部展店。

▲甕藏紹興剝皮辣椒雞。（圖／記者黃士原攝）

此外，雙月食品社今日宣布兩個異業合作，第一個是與台灣菸酒公司共同研製冬季限定湯品「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，即日起於全台雙月門市限量供應。

▲愛恨椒芝麵。（圖／記者黃士原攝）

▲香菇油飯。（圖／記者黃士原攝）

第二個就與全家便利商店共同推出以「家的經典好味」為主題的聯名新品，包括蛤蜊燉雞腿湯、香菇油飯、愛恨椒芝麵、阿甘剝皮辣椒蒸蛋與雞汁油蔥手工麵線。其中香菇油飯是雙月人氣商品，因為每日手工拌炒，只在青島店限量販售（每日約100碗），但因為全家擁有的設備可解決產量問題，再加上第一代老闆娘親自到工廠控管品質，讓它的味道與青島店相差不多。

▲築間餐飲集團推出全新港式料理品牌「喜辰」。（圖／築間提供）

另外，繼牛肉麵、韓國牛腸火鍋後，築間餐飲集團今日宣布，邀請具有超過30年專業資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁，擔任集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」的主廚，正式進軍港式餐飲領域。菜單包括有飯類、湯麵、撈麵、燒臘、湯品及甜品，價格120元起至500元。

全台首家喜辰位於秀泰生活台中站前店，12月16日試營運，當天僅提供點心、甜點與飲品，12月17日至18日增加主食（湯麵/撈麵/飯）、燒臘，12月19日起提供全菜單。