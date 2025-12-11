ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商

▲雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商。（圖／記者黃士原攝）

▲雙月食品社5款經典商品賣進超商。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

連續8年米其林必比登推介的人氣店家「雙月食品社」，近年在大台北區持續展店，至於去年底就傳出籌備消息的竹北店，進度有所延宕，預計趕在明年的農曆春節前開幕。

雙月食品社以湯品聞名，招牌是蛤蜊燉雞湯、元氣鱸魚湯。社長賴永晟表示，雙月的初衷是希望讓客人走進店裡，彷彿回到家中，享用家人用心準備的料理，堅持使用每日產地直送的溫體仿土雞腿肉、台南虱目魚和台灣金目鱸魚排等新鮮食材。

目前雙月食品社有12家分店除了桃機店外，其餘都在大台北地區，而去年底就傳出籌備消息的竹北店，進度則有所延宕，希望能趕在明年的農曆春節前開幕。不過由於目前缺工問題嚴重，雙月食品社社長賴永晟坦言暫時不會前往中南部展店。

▲雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商。（圖／記者黃士原攝）

▲甕藏紹興剝皮辣椒雞。（圖／記者黃士原攝）

此外，雙月食品社今日宣布兩個異業合作，第一個是與台灣菸酒公司共同研製冬季限定湯品「甕藏紹興剝皮辣椒雞」，即日起於全台雙月門市限量供應。

▲雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商。（圖／記者黃士原攝）

▲愛恨椒芝麵。（圖／記者黃士原攝）

▲雙月食品社竹北店趕春節前開幕　5款經典商品賣進超商。（圖／記者黃士原攝）

▲香菇油飯。（圖／記者黃士原攝）

第二個就與全家便利商店共同推出以「家的經典好味」為主題的聯名新品，包括蛤蜊燉雞腿湯、香菇油飯、愛恨椒芝麵、阿甘剝皮辣椒蒸蛋與雞汁油蔥手工麵線。其中香菇油飯是雙月人氣商品，因為每日手工拌炒，只在青島店限量販售（每日約100碗），但因為全家擁有的設備可解決產量問題，再加上第一代老闆娘親自到工廠控管品質，讓它的味道與青島店相差不多。

▲築間餐飲集團推出全新港式料理品牌「喜辰」。（圖／築間提供）

另外，繼牛肉麵、韓國牛腸火鍋後，築間餐飲集團今日宣布，邀請具有超過30年專業資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁，擔任集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」的主廚，正式進軍港式餐飲領域。菜單包括有飯類、湯麵、撈麵、燒臘、湯品及甜品，價格120元起至500元。

全台首家喜辰位於秀泰生活台中站前店，12月16日試營運，當天僅提供點心、甜點與飲品，12月17日至18日增加主食（湯麵/撈麵/飯）、燒臘，12月19日起提供全菜單。

關鍵字： 美食雲 雙月食品社

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【4千萬勞斯萊斯硬切】國道硬切撞上遊覽車維修費天文數字！

推薦閱讀

統一布丁新推「翻轉雪糕」耶誕節開賣

統一布丁新推「翻轉雪糕」耶誕節開賣

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

星野「RISONARE下關」今開幕

星野「RISONARE下關」今開幕

雙月食品社竹北店趕春節前開幕

雙月食品社竹北店趕春節前開幕

花蓮最美轉角！溫馨老屋咖啡被綠植包圍

花蓮最美轉角！溫馨老屋咖啡被綠植包圍

亞尼克首賣「造型生乳捲」　還有草莓季5款新品

亞尼克首賣「造型生乳捲」　還有草莓季5款新品

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

旅行界奧斯卡「2025國際金旅獎」揭曉

旅行界奧斯卡「2025國際金旅獎」揭曉

隨身行李超重？　旅遊達人傳授闖關密技

隨身行李超重？　旅遊達人傳授闖關密技

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

老賴茶棧「烤糖奶蓋草莓」開賣　大茗也推2款限定新品

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

丹丹漢堡大灣店昨天開幕

全台第3家「島語」12/29開幕

壽司郎新增30、50、70元價位

貴族世家mini首度插旗金門

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

熱門行程

最新新聞更多

統一布丁新推「翻轉雪糕」耶誕節開賣

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

星野「RISONARE下關」今開幕

雙月食品社竹北店趕春節前開幕

花蓮最美轉角！溫馨老屋咖啡被綠植包圍

亞尼克首賣「造型生乳捲」　還有草莓季5款新品

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366