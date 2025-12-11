ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」　7天後還可再拼一次

▲島語2店 。（圖／記者黃士原攝）

▲島語桃園台茂店今日線上訂位開賣2分鐘即被搶光。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，今年7月31日停業進行升級大改裝，12月29日以「島語」重新跟大家見面，今日早上11點開放線上與電話訂位，其中線上訂位2分鐘即被訂滿，而電話訂位直到下午3點仍是滿線。

島語是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，目前已有台北漢來店及高雄漢神店，第3家則是落腳桃園台茂購物中心，將於12月29日開幕。

▲島語日本料理區提供壽司、生魚片。（圖／記者黃士原攝）

桃園台茂店今日早上11點開放電話與線上訂位，可預約12月29日晚餐至2026年2月28日，除夕（2/16）至初五（2/21）訂位另於2026年1月6日開放預約。不過開放線上訂位才2分鐘即被訂滿（約2/3位子），電話訂位直到下午3點仍是滿線，許多人都抱怨打不進去。

雖然線上訂位已全滿，不過漢來美食表示，預約成功須在7天內先繳交訂金，否則會被取消，因此沒訂到的民眾，可以在7天後（12/18）再試試手氣，拼看看能不能搶到。

▲台北文華東方酒店「文華Café」推出全新季節主餐。（圖／台北文華東方酒店提供）

▲台北文華東方酒店「文華Café」推出全新季節主餐。（圖／台北文華東方酒店提供）

另外，台北文華東方酒店「文華Café」在入冬之際，推出全新午間主餐，即日起周一至周四「平日午間饗．吃．吧」供應「北海道干貝松露野菇燉飯」、「爐烤波爾多式圓鱈佐白酒檸檬醬汁」與「薑蔥炒波士頓龍蝦及爐烤日本F1和牛紐約客佐百里香醬汁」，價格1580元+10%起。

周五至周日「周末午間鮮．吃．吧」主餐選擇包含有「香煎臺灣金目鱸魚」、「炙烤宜蘭究好豬戰斧」與「爐烤日本F1和牛紐約客」，價格2680元+10%起。

關鍵字： 美食雲 島語 桃園台茂店 吃到飽 Buffet

