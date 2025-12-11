ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「國際金旅獎」105條路線公布　雄獅跨國、台灣探索10行程獲獎

▲「2025國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」今（11日）頒獎。（圖／品保協會提供）

▲圖左至右：品保協會理事長張永成、觀光署副署長黃荷婷，以及組長湯文琦。（圖／品保協會提供）

記者彭懷玉／綜合報導

旅遊界盛事「2025國際金旅獎暨第3屆品保優旅選」今（11日）頒獎，本屆參賽行程達352件，較去年增加40%，一共評選出105條金旅行程。晴天和晴日國際旅行社多條行程受肯定，雄獅集團、創新旅行社也分別奪下10和6獎座，成為今年的大贏家。

其中，創新旅行社以「山城茶香x原味賽夏迎客來3日」、「探索心靈上的富裕x雷龍之國不丹8日」等6條國內外行程獲獎；雄獅集團「全台特色山、海、城、堡飯店一次住5日」、「旗艦馬來西亞大紅花四季5日」、「以色列台灣環島精華遊11日」、「非洲四國15日」等10條行程受肯定，名單橫跨日本、韓國、馬來西亞、非洲等國外旅遊地，更囊括台灣在地深度探索行程。

▲西班牙朝聖之路,法國聖米歇爾修道院。（圖／晴天旅遊提供）

▲▼西班牙朝聖之路；法國聖米歇爾修道院。（圖／晴天旅遊提供）

▲西班牙朝聖之路,法國聖米歇爾修道院。（圖／晴天旅遊提供）

晴天旅行社也因歐洲行程獲評審青睞，包含「西班牙朝聖之路健行13日」、「湖光山色多洛米堤-克、斯、北義15日」共4項，子品牌晴日旅行社則以「東北冬夢幻5日」等日本行程勝出。

▲國際金旅獎今頒獎。（圖／品保協會提供）

▲國際金旅獎今頒獎。（圖／品保協會提供）

品保協會理事長張永成指出，第13屆國際金旅獎致力提升旅行產品的「質」與「量」，評選依「價格合理」、「內容透明」、「旅客滿意度」等指標評選，今年參賽行程達352件，較去年成長40%，競爭激烈程度創新高，脫穎而出的行程，代表業者在創意、服務與品質上受肯定。

張永成表示，目前台灣面臨嚴重的觀光逆差，在此背景下，國際金旅獎已從過去著重「出境旅遊」的競賽，逐步轉型為與海外觀光單位合作的國際平台。今年除延續與韓國觀光公社及帛琉旅遊局的合作以外，也新增與加州旅遊局共同參與，希望透過跨國合作，提升台灣遊程的海外曝光率，推動品牌走向國際。

關鍵字： 國際金旅獎 旅行界奧斯卡 金質獎

