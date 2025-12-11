築間港點新品牌「喜辰」12/16試營運　首店在台中「單價120元起」

▲築間餐飲集團推出全新港式料理品牌「喜辰」。（圖／築間提供）

記者黃士原／台北報導

繼牛肉麵、韓國牛腸火鍋後，築間餐飲集團攜手「點心界大仁哥」黃義仁，推出全新港式料理品牌「喜辰」，單價120元起。

築間餐飲集團今日宣布，邀請具有超過30年專業資歷、被譽為「點心界大仁哥」的知名港點主廚黃義仁，擔任集團全新港式料理品牌「喜辰港式點心茶餐廳」的主廚，正式進軍港式餐飲領域。菜單包括有飯類、湯麵、撈麵、燒臘、湯品及甜品，價格120元起至500元。

▲喜辰菜單包括有飯類、湯麵、撈麵、燒臘、湯品及甜品，價格120元起至500元。（圖／築間提供）

全台首家喜辰位於秀泰生活台中站前店，12月16日試營運，當天僅提供點心、甜點與飲品，12月17日至18日增加主食（湯麵/撈麵/飯）、燒臘，12月19日起提供全菜單。

此外，築間日前也宣布取得韓國Joongang Haejang中央醒酒湯的台灣總代理權，將以全新品牌名稱「中央韓鍋酒舍」登台，提供正統韓式醒酒湯與牛腸火鍋的道地風味。業者表示，相關菜單內容、營運規劃與門店資訊未來會陸續在官方平台公布。

▲馬辣集團「肉之間大盤肉幸福鍋物」3號店插旗台北古亭商圈。（圖／馬辣集團提供）

另外，馬辣集團旗下鍋物品牌「肉之間大盤肉幸福鍋物」開設第3店，地點位於台北古亭捷運站4號出口，慶祝新開幕，12月16日至12月18日消費500元以上含肉套餐或任一雙人海陸套餐，即可免費升級大肉盤。此外，3家分店同步新增「潮酒牆無限暢飲」，服務升級不加價。

▲「肉之間」自助吧小吃無限供應。（圖／馬辣集團提供）

「肉之間」最低只要420元起，除可享受大盤肉幸福套餐，還可無限爽吃歡樂吧近70種食材，除了常見鮮蔬火鍋料外，還有各地知名小吃，包含麻油炸蛋、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯、阿嬤瓜仔肉飯、廟口小香腸等，通通無限吃。