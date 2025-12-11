亞尼克首賣「造型生乳捲」　還有草莓季5款新品

▲亞尼克草莓季登場 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「亞尼克」今年冬季推出全新造型生乳捲，結合新鮮草莓、威士忌巧克力打造2種口味，「新鮮草莓季」也同步開跑，每日限量300條的「鮮採草莓生乳捲」以及5款新品，12月15日起正式開賣。

▲▼亞尼克首度推出造型生乳捲。

亞尼克首度推出造型生乳捲，「戀莓物語生乳捲」使用北海道奶霜、大湖香水草莓、金箔妝點在泡芙蛋糕上，內餡再捲入一顆顆草莓及奶霜、卡士達提味。

另一款「威士忌巧克力生乳捲」，內餡以蜂蜜、太妃糖融入比利時貝可拉巧克力製成威士忌巧克力奶霜，頂層放上巧克力片、金箔點綴。

2款生乳捲售價皆為719元，門市限定販售。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲草莓迷你裸感蛋糕。

▲草莓巧克力蛋糕。

亞尼克今年草莓季也推出5款新甜點，「草莓迷你裸感蛋糕」選用北海道泡芙蛋糕結合卡士達、北海道奶霜，以及草莓果餡、新鮮草莓，售價198元；還有「草莓巧克力蛋糕」（售價198元）、「生乳奶蓋波士頓-新鮮草莓」（6吋售價880元）、「新鮮草莓波士頓-切片」（售價179元）、「草莓巧克力裸感蛋糕」（6吋售價1580元）。

另外，回歸的「鮮採草莓生乳捲」，每日限量300條，售完為止。

▲起士公爵今年冬天推出草莓新品「初戀草莓熟成巴斯克」。（圖／起士公爵提供，下同）

▲初戀草莓熟成巴斯克小寶杯限時買2送2。

乳酪蛋糕品牌「起士公爵」今年冬天也推出全新「初戀草莓熟成巴斯克」，嚴選大湖草莓果乾浸泡天然檸檬汁24小時後加入乳酪蛋糕體，出爐後熟成靜置12小時烘烤成綿密巴斯克，頂層再舖滿草莓果泥製成的雲朵奶霜，6吋售價780元，同步販售初戀草莓熟成巴斯克小寶杯，可享買2送2限時優惠，特價360元。

「草莓玻尿酸生乳酪蛋糕」則以雙層生乳酪（草莓生乳酪、優格生乳酪）搭配滿滿8顆新鮮草莓，內餡藏有草莓果粒及爽脆餅乾底，5吋售價1080元。

▲加碼推薦草莓玻尿酸生乳酪蛋糕。