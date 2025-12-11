高山新玩法！包場福壽山莊「嚐茶界LV、觀星」　入住武陵富野

▲武陵桃花莊銀杏林與楓葉交織；「武陵富野渡假村」去年重新翻修見客。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台中報導

台灣高山風景迷人，但因多數山脈難以到達，許多人望之卻步，此時跟團就是絕佳解方。ETtoday記者率先開箱12月25日重啟的「福壽山莊」，品嚐茶界LV、夜間觀星，並入住2024年整修完的武陵富野渡假村，亮點一次和讀者分享。

▲▼2024年9月翻修完成的「武陵富野渡假村」；大廳換上雪山圈谷北稜角掛畫。（圖／記者彭懷玉攝）

亮點一：入住全新升級「武陵富野渡假村」

耗資3.2億元、2024年9月翻修完成的「武陵富野渡假村」，從一進大廳便給旅客雪霸國家公園全新印象，包含換上雪山圈谷北稜角掛畫、蒲公英燈飾，地板以互動式光影呈現國寶魚「櫻花鉤吻鮭」溯源意象，代表回家概念。

▲▼溫潤木質調打造雙人、三人至四人客房；旅客可以坐在窗台臥榻放鬆，收進外頭綠意。（圖／記者彭懷玉攝）



客房同樣以「武陵雪霸國家公園」為靈感設計，換上溫潤木質調，打造雙人、三人至四人客房，坪數約8至9坪大，包含地毯、寢具、衣櫃等用品全部換新，旅客可以坐在臥榻放鬆，收進窗外綠意。

▲▼「武陵茶果宴」品嚐「高山茶燻雞」；融合原民樹豆與牛蒡的「黑樹豆牛蒡排骨勇士湯」。（圖／記者彭懷玉攝）

餐飲方面，富野主廚團隊運用在地農特產製作「武陵茶果宴」，像是利用茶香去腥的「武陵茶葉玉簪蝦」，融合原民樹豆與牛蒡的「黑樹豆牛蒡排骨勇士湯」、「高山茶燻雞」、「高麗菜干貝海鮮福袋」等。此外，行程更深入鄰近的環山部落，到「詩歌謠天空」民宿品嚐泰雅族風味料理，貼近屬於在地風土的滋味。

▲塵封13年之久，蔣公行館「福壽山莊」將於12月25日重新見客。（圖／記者彭懷玉攝）



亮點二：包場品嚐「茶界LV」、低溫下盡收漫天繁星

塵封13年之久，蔣公行館「福壽山莊」將於12月25日重新見客！未來旅客可以預約下午茶，品嚐被譽為「茶界LV」的福壽長春茶，一面欣賞雪山風光。這款生長於海拔2,500公尺的茶葉，因氣候寒冷、產量稀少，市價高達每斤1.2萬元，雄獅旅遊將獨家包場，帶旅客在雲霧繚繞的秘境中，細品甘醇茶湯。

另外，還會到福壽山農場制高點，海拔2614公尺的「達觀亭」，一窺昔日蔣公行館之秘，前方的天池也別錯過。

▲▼品嚐被譽為「茶界LV」的福壽長春茶，一面欣賞雪山風光。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「福壽山莊」進行星空導覽，在無光害的高山夜空下，仰望滿天星斗及銀河。（圖／記者彭懷玉攝）



到了夜晚，安排福壽山莊「星空導覽」與「星空音樂會」，在無光害的高山夜空下，仰望滿天星斗及銀河，幸運的話還有機會親見流星畫過天際，藉此許下新年心願。

▲▼在林業署認證的「森林療癒師」帶領下，透過草地冥想、擁抱樹木、選牌卡等方式，與大自然重新連結。（圖／記者彭懷玉攝）



亮點三：森林療癒師帶路，開啟五感連結大自然

都市人常在繁忙壓力下喘不過氣，旅遊模式遂從走馬看花轉向「定點深度放鬆」，在林業署認證的「森林療癒師」帶領下，從武陵富野渡假村漫步至武陵農場桃花莊，沿途先放空腦袋，深呼吸打開五感，並透過草地冥想、擁抱樹木、選牌卡等方式，與大自然重新連結，找回內心的平靜與力量。

此外，依時令安排採梨山甜柿、蜜蘋果等行程，透過親手觸摸果實與泥土，深度與土地連結。

▲▼富野渡假村沿途的落羽松、銀杏林進入最美觀賞期，宛如走進油畫中。（圖／記者彭懷玉攝）



不只武陵農場楓紅正盛，富野渡假村前的桃花莊一帶落羽松、銀杏林也進入最美觀賞期，宛如走進油畫中，夢幻景致不輸給國外。

▲桃花莊銀杏林。（圖／記者彭懷玉攝）



亮點四：升級版森林巴士，沉浸式體驗山林

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰說，未來山林路線將推出專屬的「森林巴士」，從車體彩繪、領隊旗幟上的專屬動物公仔，到車內搭配的專屬森林香氛，讓遊客從上車起，就能了解這次旅程的特色亮點，強化旅遊印象。

▲換上雪山常見的灰喉山椒鳥、鉛色水鶇與紅頭山雀玩偶及抱枕布置車內。（圖／雄獅旅遊提供）

「雙農場森境之旅」全程採用寬敞舒適的豪華三排椅巴士。以武陵與福壽山路線為例，行程呼應雪山山脈的生態系特色，車內以柳杉氣味營造森林意象，也換上雪山常見的灰喉山椒鳥、鉛色水鶇與紅頭山雀玩偶及抱枕布置車內。在領隊生動講解下，旅客更了解山林生態與沿途故事，打開沉浸式深度旅程。

▲▼福壽山農場制高點「達觀亭」欣賞雪山及周遭山脈之壯麗；台灣海拔3千公尺以上的高山有268座，但難以到達成旅遊痛點。（圖／記者彭懷玉攝）

王岳聰指出，台灣海拔3千公尺以上的高山多達268座，比日本多出10倍之多，雖說高山美景迷人，但因多數山脈難以到達，許多人望之卻步，加上旺季多集中在楓葉季、櫻花季，交通壅塞、訂不到房，以及申請入山證均為國人旅遊痛點。

為此，雄獅旅遊整合山脈資源，將建立「一山一特色」的深度連結，首波鎖定「武陵農場」與「福壽山農場」，未來將推行至拉拉山、司馬庫斯、太平山、觀霧、清境、溪頭和阿里山等路線，於2026年逐步升級，並依據不同山脈特性推出不同的療癒行程。

▲陽明山菁山吊橋落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）



而台北人的後花園-陽明山國家公園，一共有16條合法步道，也是都市人親近山林首選。其中，2020年6月5日，「夢幻湖」獲得世界第一座「都會寧靜公園」的殊榮，前往夢幻湖路上會經過「寧靜步道」，降低音量，才能避免打擾到在地物種在此歌唱的權利，台北樹蛙、腹斑蛙、中國樹蟾的叫聲不絕於耳，靜下心來，聆聽蛙鳴鳥叫的交響曲。

▲夢幻湖時常籠罩在霧氣中，鋪蓋在湖上的台灣特有種「台灣水韭」、水毛花、燈心草等植物。（圖／記者彭懷玉攝）



正如其名，多數時間夢幻湖蒙上一層霧氣，增添了夢幻而神秘的氣息。此外，夢幻湖是國家重要濕地及保育區，最大特色就是鋪蓋在湖上的台灣特有種「台灣水韭」，還有水毛花、燈心草等植物，適合放慢腳步細細體驗被大自然包覆的療癒感。