手搖飲雙12限定優惠　珍奶買1送1、伯爵厚奶霜第2杯半價

▲手搖飲雙12優惠整理。（圖／先喝道提供）

記者蕭筠／台北報導

雙12購物節，手搖飲紛紛推出限定優惠，包括CoCo、UG、阿檸皆可享指定飲品買1送1，先喝道則推第2杯半價。《ETtoday新聞雲》以下整理懶人包，供讀者參考。

▲CoCo於2大外送平台推出最新限時優惠。（圖／CoCo提供）

●CoCo

CoCo即日起至12月16日於Uber Eats祭出「QQ奶茶」、「四季珍椰青」、「西西里手搗檸檬美式」、「紅柚香檸美式」、「職人美式」同品項買1送1；至1月7日前於foodpanda則有「日焙珍珠奶茶」、「西西里手搗檸檬美式」、「紅柚香檸美式」、「職人美式」同品項買1送1，實際依各店供應品項為準。

●UG

UG即日起至12月16日人氣飲品「招牌315（三窨十五茉純茶+低卡烏龍茶凍）」、「三窨十五茉UG奶茶」同品項買1送1，優惠僅限Uber Eats之Uber one會員，內容依各門市實際營運情況調整。

●阿檸 a.ling

阿檸 a.ling至12月12日前「鮮乳茶系列」同品項買1送1，包括蕎麥鮮乳茶、紅烏龍鮮乳茶、雲桂烏龍鮮乳茶。

●先喝道

先喝道12月12日祭出「英式太妃風味伯爵厚奶霜第2杯半價」，每人限購2組，售完為止。英式太妃風味伯爵厚奶霜是以佛手柑清香為基底，融合太妃奶霜及椪糖脆脆的輕脆口感。