全台飯店聖誕節優惠！入住送精品香氛、珠寶　免費升等港景房

▲台北寒居酒店推出聖誕節限定專案，入住就送Chloé香氛。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

聖誕節即將到來，全台多間飯店推出聖誕節專案，不僅入住就送頂級香氛組、珠寶飾品，還有機會免費升等港景房，或也可遊走在日式園區中，與換上聖誕服裝的小動物們近距離接觸。

▲入住寒居酒店指定套房，就送Chloé仙境花園身體護理系列禮盒。

台北寒居酒店

寒居酒店今年以香氛為主題打造一系列聖誕限定活動，並推出住房專案，即日起至12月25日推出「冬日花漾」聖誕香氛住房專案，每晚6000元+15.5%起，入住指定房型即贈Chloé頂級香氛「仙境花園」系列產品，並可享翌日BeGood早餐。此外，寒居酒店12月期間將於館內展示Chloé香氛體驗檯與聖誕裝置藝術，引領旅人們展開奇幻香氣之旅。

業者表示，此次聖誕住房專案只要入住「燁鴞客房」或「鄰鴞客房」，就贈送Chloé仙境花園身體保養系列入住禮一組，包含北國雪松沐浴膠、北國雪松身體乳及隨行香氛。

入住「寧鴞套房」或「寒居套房」，每晚未稅價1萬2000元起，贈送仙境花園身體護理系列禮盒一組，包含北國雪松香氛皂、北國雪松沐浴膠、北國雪松身體乳及隨行香氛。

▲台北寒舍艾美酒店。

台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店特別攜手丹麥國際珠寶品牌Pandora，規劃「鎏星璀璨・聖誕心禮」系列活動，以節慶裝置點亮大廳與戶外空間，並規劃多重住房與餐飲驚喜。「聖誕心禮」住房專案，即日起至12月24日入住豪華客房或主管套房，每晚彈性房價加2025元+15.5%，即贈Moët法國酩悅香檳，而且預訂主管套房更可享升等禮遇，限量入住前三十組再送Pandora飾品，為冬日旅程增添時尚光芒。

▲全台和逸飯店推出住一萬送一萬。

和逸飯店

國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店宣布，在全台五館祭出「入住一萬，再贈一萬」住房專案，旅客以1萬元即可入住指定房型，退房後再贈送AMAZZING CLUB 會員點數1萬點。此外，配合聖誕節慶到來，AMAZZING CLUB滿意客計畫亦推出「聖誕週週抽」活動，即日起至12月25日連續五周登場，會員可於活動期間每週參與抽獎，有機會獲得會員點數與免費萬元住宿券，最大好禮為和逸飯店．台北忠孝館、桃園館舒適客房一晚含早餐。

▲▼高雄漢來大飯店聖誕節專案，入住送LUSH 聖誕快樂泡澡球禮盒。

高雄漢來大飯店

今年迎來30周年的「高雄漢來大飯店」迎接聖誕節到來，推出 「聖誕住房專案-浸浴節日美好」，以節慶香氣與微醺儀式感迎接冬季最浪漫的時刻，精緻客房每晚7508元起，入住此專案即可享有LUSH 聖誕快樂泡澡球禮盒與西班牙艾莎貝粉紅氣泡酒一瓶，同時還提供每日限量升等港景房的機會，為旅客打造專屬於冬季高雄的節慶幸福。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店能親近許多小動物，聖誕節到來也換上新裝。

宜蘭綠舞國際觀光飯店

宜蘭綠舞國際觀光飯店是全台最大日式主題園區飯店，今年精心規畫五大限定聖誕活動，旅客可於「島兒鹿鹿」配戴髮箍與梅花鹿合影即可兌換牧草；「卡比巴拉躍湖號」穿著紅色衣物或節慶配件即可享滑索買二送一並可兌換牧草。

「黑 RURU CAFE 」與「擼 LALA Sweets」也從即日起至12月28日為止推出限定聖誕活動，如購買指定甜點贈牧草、聖誕穿搭打卡享冰淇淋買一送一、限量雙人下午茶與貓店長聖誕信箱抽好禮等，營造濃厚節慶氛圍。飯店並延續永續精神推出「Knock & Share！聖誕良品敲敲門」，邀旅客以良品互贈祝福。