獨／貴族世家mini首度插旗金門　299元牛排+自助吧吃到飽

▲貴族世家mini。（圖／取自貴族世家mini臉書）

記者黃士原／台北報導

「貴族世家mini」是國內知名連鎖牛排品牌「貴族世家」旗下全新業態，主打「精緻平價、剛剛好就好」，品牌今年快速展店，目前已有15家，接下來還要跨海插旗金門縣，加盟業者已積極召募員工。

貴族世家mini以「精緻平價、剛剛好就好」為核心概念，最低299元就能享受到排餐+沙拉吧，沙拉吧提供多樣人氣美食吃到飽，如現烤PIZZA、多樣新鮮水果、咖哩飯、滷肉飯、涼拌小菜、燙青菜、美式炸物、多樣冷熱飲、霜淇淋。

▲貴族世家mini沙拉吧提供多樣人氣美食吃到飽，如美式炸物、多樣新鮮水果。（圖／取自貴族世家mini士林承德店臉書）

除了廣受歡迎的沙拉吧美食外，貴族世家mini堅持經典台式牛排風味，使用原塊肉排、鐵板現煎保留肉汁與焦香，搭配濃郁黑胡椒或蘑菇醬汁，詮釋屬於台灣人的牛排記憶。

貴族世家mini今年快速展店，上半年原有7家分店，下半年再開8家店，全台合計已有15家，接下來除了12月12日開幕的左營博愛店，還要跨海插旗金門縣（金門伯玉店），加盟業者已積極召募員工。

▲日本人氣店「漢堡排嘉」將前往台中展店。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本東京「漢堡排嘉（ハンバーグ 嘉）」去年5月登台，目前在大台北地區已有3家分店，2026年起規劃前往中南部展店，第一站先插旗台中地區，預計進駐勤美誠品綠園道，暫定明年4月開幕。

漢堡排嘉創辦人安川嘉紀1992年起，在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店。