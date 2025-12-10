ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北雙河廊12/13耶誕點燈　4米高立體花束、粉紫燈串超浪漫

▲2025中港大排、鴨母港溝耶誕燈飾。（圖／新北市水利局提供）

▲新莊「中港大排」再次披上近2公里耶誕燈飾，將於12月13日下午5點亮燈。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新北夢幻耶誕去處加二！新莊「中港大排」再次披上近2公里耶誕燈飾，而蘆洲鴨母港溝則打造4公尺高的立體聖誕花束，雙河廊燈節將在12月13日下午5點亮燈，並持續展至明年元宵節，陪民眾度過浪漫節慶時光。

▲2025中港大排、鴨母港溝耶誕燈飾。（圖／新北市水利局提供）

▲▼中港廣場河廊下方，設置雲朵造型聖誕相框；從自立街至中央路兩側人行道上，掛設淺粉色、深紫色燈串。

▲2025中港大排、鴨母港溝耶誕燈飾。（圖／新北市水利局提供）

在擺脫臭水溝之名後，「中港大排」每年12月和3月皆舉辦燈展，今年從自立街至中央路兩側人行道上，掛設淺粉色、深紫色燈串，呈現自然漸層光影，另於中港廣場河廊下方，設置雲朵造型聖誕相框，洋溢幸福氛圍。

▲2025中港大排、鴨母港溝耶誕燈飾。（圖／新北市水利局提供）

▲▼4公尺的立體聖誕花束坐落於鴨母港溝文化廣場，周圍還有俏皮聖誕帽、麋鹿與企鵝燈飾等。

▲2025中港大排、鴨母港溝耶誕燈飾。（圖／新北市水利局提供）

蘆洲鴨母港溝燈飾今年變身主角，4公尺的立體聖誕花束坐落於文化廣場，周遭以俏皮聖誕帽、麋鹿與企鵝燈飾點綴，樹下更有五顏六色的圓錐小聖誕樹，猶如踏進色彩跳躍的聖誕樂園；水利局指出，今年鴨母港溝光環境延續近1.3公里，適合情侶、親子族一同漫步，徜徉在儀式感滿滿的冬夜盛景。

▲2025中港大排、鴨母港溝耶誕燈飾。（圖／新北市水利局提供）

▲2025鴨母港溝耶誕燈飾位置。

2025中港大排、鴨母港溝耶誕燈飾
亮燈時間：12月13日起至2026年3月3日（元宵節），每日下午5點至10點。

交通資訊：
新莊中港大排：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路2段方向步行約10分鐘；搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘。開車族可導航中港大排。

蘆洲鴨母港溝：捷運蘆洲站1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17公車，至「永安里」站下車，步行3分鐘即抵達鴨母港溝；自行開車可導航鴨母港溝，或蘆洲永安南路2段及中山二路交叉口。

關鍵字： 新北市旅遊 耶誕節 中港大排 鴨母港溝耶誕燈飾 耶誕燈飾

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【穿亡子衣出庭】高醫大生遭酒駕撞死！主播父淚訴：沒機會再愛他了

推薦閱讀

新莊、蘆洲雙河廊12/13耶誕點燈

新莊、蘆洲雙河廊12/13耶誕點燈

宜蘭太平山搶修坍方　周四起局部休園4天

宜蘭太平山搶修坍方　周四起局部休園4天

7-11聯名「鬼金棒」推拉麵新品

7-11聯名「鬼金棒」推拉麵新品

「北京頤和安縵」宣布12月底摘牌

「北京頤和安縵」宣布12月底摘牌

以色列名廚餐廳「Miznon」登台

以色列名廚餐廳「Miznon」登台

歐洲明年新臥鋪、高速列車路線

歐洲明年新臥鋪、高速列車路線

台北必玩沉浸展！神還原愛麗絲夢遊仙境

台北必玩沉浸展！神還原愛麗絲夢遊仙境

麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

歐式「小木屋民宿」走1分鐘就到九族

歐式「小木屋民宿」走1分鐘就到九族

法朋蛋黃酥春節檔期明天開放預購

法朋蛋黃酥春節檔期明天開放預購

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

西門町最新綠洲飯店開幕　1晚800元起

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

3家米其林推薦餐廳歇業倒數「想吃要快」

全台第3家「島語」12/29開幕

280元吃到飽！30種蔬菜＋熟食自助吧

民生輝11月底改賣麻辣鍋

UG「2款人氣飲品」買1送1　CoCo推QQ鮮奶茶第2杯10元

熱門行程

最新新聞更多

新莊、蘆洲雙河廊12/13耶誕點燈

宜蘭太平山搶修坍方　周四起局部休園4天

7-11聯名「鬼金棒」推拉麵新品

「北京頤和安縵」宣布12月底摘牌

以色列名廚餐廳「Miznon」登台

歐洲明年新臥鋪、高速列車路線

台北必玩沉浸展！神還原愛麗絲夢遊仙境

麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366