新北雙河廊12/13耶誕點燈　4米高立體花束、粉紫燈串超浪漫

▲新莊「中港大排」再次披上近2公里耶誕燈飾，將於12月13日下午5點亮燈。（圖／新北市水利局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北夢幻耶誕去處加二！新莊「中港大排」再次披上近2公里耶誕燈飾，而蘆洲鴨母港溝則打造4公尺高的立體聖誕花束，雙河廊燈節將在12月13日下午5點亮燈，並持續展至明年元宵節，陪民眾度過浪漫節慶時光。

▲▼中港廣場河廊下方，設置雲朵造型聖誕相框；從自立街至中央路兩側人行道上，掛設淺粉色、深紫色燈串。



在擺脫臭水溝之名後，「中港大排」每年12月和3月皆舉辦燈展，今年從自立街至中央路兩側人行道上，掛設淺粉色、深紫色燈串，呈現自然漸層光影，另於中港廣場河廊下方，設置雲朵造型聖誕相框，洋溢幸福氛圍。

▲▼4公尺的立體聖誕花束坐落於鴨母港溝文化廣場，周圍還有俏皮聖誕帽、麋鹿與企鵝燈飾等。



蘆洲鴨母港溝燈飾今年變身主角，4公尺的立體聖誕花束坐落於文化廣場，周遭以俏皮聖誕帽、麋鹿與企鵝燈飾點綴，樹下更有五顏六色的圓錐小聖誕樹，猶如踏進色彩跳躍的聖誕樂園；水利局指出，今年鴨母港溝光環境延續近1.3公里，適合情侶、親子族一同漫步，徜徉在儀式感滿滿的冬夜盛景。

▲2025鴨母港溝耶誕燈飾位置。



2025中港大排、鴨母港溝耶誕燈飾

亮燈時間：12月13日起至2026年3月3日（元宵節），每日下午5點至10點。

交通資訊：

新莊中港大排：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路2段方向步行約10分鐘；搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘。開車族可導航中港大排。

蘆洲鴨母港溝：捷運蘆洲站1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17公車，至「永安里」站下車，步行3分鐘即抵達鴨母港溝；自行開車可導航鴨母港溝，或蘆洲永安南路2段及中山二路交叉口。