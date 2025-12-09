ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

▲▼麻古茶坊芋頭季。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊芋頭季回歸。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

麻古茶坊冬季限定「芋頭季」回來了，除了經典芋泥系列，今年更推出全新的「金絨芋泥」，是以經典奶蓋結合現磨玉米汁製成，一共有2款新品，12月10日起正式上市。另外，COMEBUY即日起也開賣全新「沖繩黑糖系列」。

▲▼麻古茶坊芋頭季。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古2款芋頭新品加入特製金絨芝芝。

麻古茶坊2款芋頭新品，其中「金絨芋泥鮮奶」是選用綿密大甲芋泥鮮奶為基底，搭配芝芝奶蓋結合現磨玉米汁的「金絨芝芝」；「金絨芋泥玉米圓」則是在金絨芋泥鮮奶裡加入新配料「玉米圓」，以包心工法把玉米碎顆粒包裹在粉圓中，口感外Q內彈，售價皆為75元起。

▲▼麻古茶坊芋頭季。（圖／麻古茶坊提供）

▲人氣「濃厚芋泥鮮奶」、「芋泥波波鮮奶2.0」同步回歸。

人氣「濃厚芋泥鮮奶」、「芋泥波波鮮奶2.0」同步回歸，售價皆為65元起。提醒以上品項未販售於新竹園區F12P1、F12P7商場，售價依官網及門市菜單公告為準。

▲▼COMEBUY全門市開賣全新「沖繩黑糖2.0升級版」 。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY全門市開賣「沖繩黑糖2.0升級版」。（圖／COMEBUY提供）

另外，COMEBUY全新「沖繩黑糖2.0升級版」即日起也正式開賣，以台灣濃甜黑糖結合鹹香沖繩黑糖推出4款飲品，包括「沖繩黑糖奶茶」、「沖繩黑糖奶綠」、「沖繩黑糖紅茶拿鐵」及「沖繩黑糖港式厚奶」，售價60元起，商場門市須+5元。

歡慶新品上市，12月16日起至1月15日凡於COMEBUY門市購買任一杯沖繩黑糖系列飲品，即可獲得Neogence霓淨思「外泌體肌因面膜」1片，全台限量10萬片，送完為止。

