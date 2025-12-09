歐洲明年新臥鋪、高速列車4路線！從瑞士玩到瑞典　通行證75折起

▲搭臥鋪列車玩歐洲各國是許多旅客喜愛的旅行方式。（圖／European Sleeper提供）

記者蔡玟君／綜合報導

到歐洲最有趣的玩法之一，就是搭乘臥鋪列車玩轉多國，讓移動都是一種旅行體驗。歐洲明年就有4條全新鐵道路線，包括全新臥鋪列車路線，讓旅客在列車上睡一晚，隔天就能抵達目的地。

▲▼蘇格蘭臥鋪 Caledonian Sleeper。（圖／翻攝自Caledonian Sleeper臉書專頁）

如蘇格蘭臥鋪「Caledonian Sleeper」宣布自2026 年1月15日起將「Highlander Route」延伸至英格蘭伯明罕，旅客可依需求選擇單人舖位、可後仰座椅，或是附衛浴與淋浴的豪華雙人房。班次可提前一年預訂，雙人房起價520英鎊起（約新台幣2萬1606元）。

▲歐洲臥鋪列車。（圖／European Sleeper提供）

歐洲臥鋪列車（European Sleeper） 宣布從2026年3月26起，恢復ÖBB Nightjet原本「法國巴黎－德國柏林」的臥鋪列車服務，且中間會經過比利時布魯塞爾，未來每周二、四、日自巴黎啟程，回程則將於每周一、三及周五自柏林出發。

▲臥鋪車廂。（圖／European Sleeper提供）

與現行Nightjet經由史特拉斯堡與法蘭克福的路線不同，新的服務將改由布魯塞爾行駛。此次整合，使歐洲臥鋪列車能將新路線與既有的「布魯塞爾－阿姆斯特丹－柏林－布拉格」夜車整合。該路線從12月16日開賣，單程價格從59.99歐元起（約新台幣2177元），並提供兩種服務艙等選擇。

SBB宣布自2026年4月15日起開通「瑞士巴塞爾－瑞典馬爾默」的臥鋪列車，中間會經過德國、丹麥與瑞典，該條路線自2014年停駛，經過10多年後終於重返，列車將配備臥鋪車廂、包廂式舖位車廂（couchette）與座位車廂，並設有無障礙車廂。

該路線未來提供每周三班，每周三、五與周日晚上5點35分自巴塞爾出發，歷時16小時，隔日上午9點35分抵達馬爾默；南向列車則於每周四、六與周一晚間6點57分自馬爾默發車，隔日上午11點30分抵達巴塞爾，全程約16小時30分。

▲捷克布拉格。（圖／加利利旅行社提供）

捷克、德國、丹麥三個國家的鐵路公司則宣布自2026年5月1日起，聯手推出每日兩班往返「捷克布拉格－丹麥哥本哈根」的高速列車，中間經停德國漢堡、柏林等城市，並可能加開季節性臥鋪列車。

▲飛達旅遊推出歐洲火車通行證75折。（圖／飛達旅遊提供）

而飛達旅遊也宣布推出歐洲火車通行證（Eurail Passes）75折限時優惠，33個歐洲國家無限次搭乘，且Eurail官方已公告自2026年起，通行證價格將平均調漲約3%，這代表75折優惠不僅比原價便宜，也比明年購買更划算，且今年買，明年所有連假都能用。

歐洲火車通行證買完後11個月內任一天啟用即可，若碰到臨時取消情況，憑通行證可彈性更改搭乘班次，購買時不需要先決定具體的旅行日 / 搭車日，搭乘時找「未被預訂的空位」即可，且臥鋪列車也可使用通行證預訂。

▲歐洲火車通行證的兒童免費規則適用範圍從今年10月起擴大。（圖／飛達旅遊提供）

同時，從今年10月起，歐洲火車通行證的兒童免費規則適用範圍正式擴大，過去只有「成人持票人」能為隨行兒童申領免費兒童通行證，但新規定允許青年（滿 18 未滿 28 歲）與長者（60 歲以上）也能帶小孩免費搭車。

此外，歐洲火車天然就是最適合親子的交通方式，因為不必等候安檢、上下車方便；車上空間大、孩子能走動不悶；長輩不需拉行李上下階梯（瑞士火車站無障礙設施最完善）；超大車窗盡收沿途風景，變成孩子的自然教室。

而飛達旅遊也提供免費的歐洲火車通行證專家教學課程，凡購買75折Eurail 通行證，即可免費參加由飛達旅遊講師親授的教學，教旅客使用 Eurail App。