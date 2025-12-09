墾丁星級飯店雙12快閃優惠！住宿1212元起　4人同行升等17坪客房

▲墾丁凱撒雙12優惠將開搶。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻雙12商機，墾丁凱撒大飯店將於12月11日上午10點推出一日快閃優惠，雙人同行至發現西餐廳享用自助晚餐，加價1212元即可入住景緻客房一晚，四人同行再加碼升等17坪池畔花園客房。

墾丁凱撒表示，此次雙12祭出發現西餐廳平日自助晚餐每人1212元優惠，雙人成行暢饗異國佳餚百匯，再加價1212元即可入住景緻客房一晚不含早餐，四人旅客除同享用餐優惠外，加價入住房型更可升等至坐擁私人花園及戶外Jacuzzi按摩浴池的池畔花園客房，每天限量5間，從12月11日早上10點開賣至12月12日中午12點前為止，適用入住日至2026年2月23日前。

此外，隨著深度旅遊越來越受到旅客喜愛，即日起至2026年2月15日，飯店同步推出四天三夜長住優惠，四天三夜平日雙人入住景觀客房每晚3333元起，住宿期間可再依行程安排飯店戶外生態導覽、水上活動及DIY等體驗活動。

迎接雙12，易遊網宣布從即日起至12月10日推出獨家雙12快閃優惠，精選日本與歐洲共12個航點，最低66折起，飛神戶來回最低6666元起。在12月11日與12日兩天，更推出台灣飯店12元、1212元折扣碼，以及關西樂享周遊券豪華版買一送一，還包括日本環球影城門票。

易遊網表示，即日起至12月10日為止攜手長榮航空推出雙12暖身慶優惠，航點包含東京、大阪、沖繩、札幌、仙台、青森、福岡、神戶、松山、阿姆斯特丹、倫敦與維也納，最低66折起，包括神戶來回含稅最低1萬347元起、沖繩8923元起，國人最愛的東京、大阪，來回含稅價1萬2533元起。



長程線部分，阿姆斯特丹和維也納則享來回含稅3萬有找。在12月10日中午12點，加碼祭出長榮航空神戶機票一口價，來回含稅6666元起。韓亞與星宇航空也加入雙12暖身戰局，韓亞航空推出「台北-首爾」來回未稅6900元起優惠；星宇航空則推出指定航線88折起，涵蓋大阪、熊本、宮古島、曼谷、澳門、洛杉磯等熱門目的地。

易遊網於12月11日上午10點起，則祭出最低12元限量爆品搶活動，包括出國必備的eSIM網路只要12元的銅板價，還有台灣人氣飯店僅12元，包含有礁溪品文旅、HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅、嘉楠風華酒店、南投鎮寶大飯店、長榮桂冠酒店(台中) 、高雄喜迎旅店、墾丁夏都沙灘酒店。