新北跨年煙火20:26施放！淡江大橋為中心　淡水、八里都看得到

▲年度壓軸「新北1314跨河煙火」將於12月31日晚間20點26分施放。（示意圖／新北市高灘處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

全台最早跨年煙火在新北！年度壓軸「新北1314跨河煙火」將於12月31日晚間20點26分施放，總計13分14秒、35,520發「萬花之河・冬之樂章」主題煙火，首次以淡江大橋為中心，淡水和八里面均可欣賞絢麗花火綻放天際，藉此迎接2026年。

▲閃耀新北1314跨河煙火。（示意圖／新北市高灘處提供）



新北市府於粉專上表示，今年跨河煙火首度結合淡江大橋，打造「雙舞台、雙視角」跨年體驗，主舞台分別設於淡水漁人碼頭、海關碼頭與八里左岸，其中，最受矚目的1314跨河煙火將於晚間20點26分施放。

新北市高灘處對《ETtoday》記者透露，今年特邀曾操刀全球地標煙火的法國團隊Groupe F設計，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，規劃三大篇章，總長13分14秒、施放35,520發，創下歷年之最，同時寓意「想我，我愛你。一生一世」。

高灘處說，雙煙火於淡江大橋上、下游兩側布置共6處施放點，從橋體兩側同步升空，並結合電腦燈光束，呈現橋與河交織的震撼視覺，煙火秀更策劃訂製少見的煙火，包括八重蕊、五彩瀑布、錦冠瀑布、飛珠遊星煙火和五彩落葉等，帶來前所未有的震撼。

▲雙煙火將於淡江大橋上、下游兩側布置共6處施放點，從橋體兩側同步升空。（示意圖／新北市高灘處提供）



演出陣容方面，淡水漁人碼頭星光舞台邀來韓團MAMAMOO成員華莎（HWASA）壓軸，帶來全台獨家跨年演出。卡司還包括OZONE、張語噥、蘇慧倫、蕭煌奇、李炳輝、黃偉晉、YOYO家族，以及新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團等，從下午到晚上輪番開唱。

八里左岸星月舞台同樣星光熠熠，由《進擊的巨人》片尾曲原唱、日本歌手樋口愛壓軸助陣，並有動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、以莉・高露、PALLAS帕拉斯、babyMINT、baby DONT Cry、OPEN!家族等人帶來多元風格演出，為八里夜空增添音樂亮點。