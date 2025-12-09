ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北跨年煙火20:26施放！淡江大橋為中心　淡水、八里都看得到

▲閃耀新北1314跨河煙火。（示意圖／新北市高灘處提供）

▲年度壓軸「新北1314跨河煙火」將於12月31日晚間20點26分施放。（示意圖／新北市高灘處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

全台最早跨年煙火在新北！年度壓軸「新北1314跨河煙火」將於12月31日晚間20點26分施放，總計13分14秒、35,520發「萬花之河・冬之樂章」主題煙火，首次以淡江大橋為中心，淡水和八里面均可欣賞絢麗花火綻放天際，藉此迎接2026年。

▲閃耀新北1314跨河煙火。（示意圖／新北市高灘處提供）

▲閃耀新北1314跨河煙火。（示意圖／新北市高灘處提供）

新北市府於粉專上表示，今年跨河煙火首度結合淡江大橋，打造「雙舞台、雙視角」跨年體驗，主舞台分別設於淡水漁人碼頭、海關碼頭與八里左岸，其中，最受矚目的1314跨河煙火將於晚間20點26分施放。

新北市高灘處對《ETtoday》記者透露，今年特邀曾操刀全球地標煙火的法國團隊Groupe F設計，以「萬花之河・冬之樂章」為主題，規劃三大篇章，總長13分14秒、施放35,520發，創下歷年之最，同時寓意「想我，我愛你。一生一世」。

高灘處說，雙煙火於淡江大橋上、下游兩側布置共6處施放點，從橋體兩側同步升空，並結合電腦燈光束，呈現橋與河交織的震撼視覺，煙火秀更策劃訂製少見的煙火，包括八重蕊、五彩瀑布、錦冠瀑布、飛珠遊星煙火和五彩落葉等，帶來前所未有的震撼。

▲閃耀新北1314跨河煙火。（示意圖／新北市高灘處提供）

▲雙煙火將於淡江大橋上、下游兩側布置共6處施放點，從橋體兩側同步升空。（示意圖／新北市高灘處提供）

演出陣容方面，淡水漁人碼頭星光舞台邀來韓團MAMAMOO成員華莎（HWASA）壓軸，帶來全台獨家跨年演出。卡司還包括OZONE、張語噥、蘇慧倫、蕭煌奇、李炳輝、黃偉晉、YOYO家族，以及新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團等，從下午到晚上輪番開唱。

八里左岸星月舞台同樣星光熠熠，由《進擊的巨人》片尾曲原唱、日本歌手樋口愛壓軸助陣，並有動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、以莉・高露、PALLAS帕拉斯、babyMINT、baby DONT Cry、OPEN!家族等人帶來多元風格演出，為八里夜空增添音樂亮點。

關鍵字： 新北市旅遊 淡水旅遊 閃耀新北 1314跨河煙火 跨年煙火

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【稱職的鳥架】奴才睡著「手還舉著」給鸚鵡站XD

推薦閱讀

法朋蛋黃酥春節檔期明天開放預購

法朋蛋黃酥春節檔期明天開放預購

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

墾丁凱撒吃晚餐+1212元享住一晚

墾丁凱撒吃晚餐+1212元享住一晚

漢堡排嘉台中展店「進駐勤美誠品」

漢堡排嘉台中展店「進駐勤美誠品」

「新北1314跨河煙火」施放細節公布

「新北1314跨河煙火」施放細節公布

越晚人越多！逢甲夜間限定紅燒當歸鴨

越晚人越多！逢甲夜間限定紅燒當歸鴨

日本7.6強震「仙台建築狂搖2分鐘」　台旅客：搭新幹線被請下車

日本7.6強震「仙台建築狂搖2分鐘」　台旅客：搭新幹線被請下車

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

FRIDAYS台中市政店明年元旦熄燈

FRIDAYS台中市政店明年元旦熄燈

景美隱藏版抗通膨早餐！

景美隱藏版抗通膨早餐！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

西門町最新綠洲飯店開幕　1晚800元起

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

3家米其林推薦餐廳歇業倒數「想吃要快」

全台第3家「島語」12/29開幕

280元吃到飽！30種蔬菜＋熟食自助吧

UG「2款人氣飲品」買1送1　CoCo推QQ鮮奶茶第2杯10元

台中耶誕嘉年華有「角落小夥伴」

民生輝11月底改賣麻辣鍋

熱門行程

最新新聞更多

法朋蛋黃酥春節檔期明天開放預購

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

墾丁凱撒吃晚餐+1212元享住一晚

漢堡排嘉台中展店「進駐勤美誠品」

「新北1314跨河煙火」施放細節公布

越晚人越多！逢甲夜間限定紅燒當歸鴨

日本7.6強震「仙台建築狂搖2分鐘」　台旅客：搭新幹線被請下車

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366