「角落小夥伴」降臨台中！耶誕嘉年華12/12登場　還能逛120攤市集

▲2025台中耶誕嘉年華以IP《角落小夥伴》為主題，打造五大角色巨型立體氣膜。（圖／台中市政府新聞局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025台中耶誕嘉年華」將從12月12日登場，今年以超人氣IP《角落小夥伴》為主題，打造五大角色巨型立體氣膜，並於舊台中火車站前廣場設置高18公尺的全新主燈「耶誕珍甜」耶誕樹，預計將成台中最耀眼的打卡點。

▲舊台中火車站前廣場，設置高18公尺的全新主燈「耶誕珍甜」耶誕樹。



從台中火車站出發，一路到綠川水岸、柳川水岸都佈滿耶誕燈飾，今年《角落小夥伴》五位角色齊聚柳川水舞台，與蜥蜴的母親共同化身大型立體氣偶「蜥望舞伴」，搭配水舞與燈光秀，營造溫馨又夢幻的河畔夜景。

▲柳川「白熊好品」展現白熊品茶的悠閒氣息。



造型燈飾也融入台中特色，「來企泡湯」呈現企鵝泡溫泉的療癒場景，「白熊好品」展現白熊品茶的悠閒氣息；炸豬排與炸蝦尾則在民權路「炸物食堂」亮相，增添逛燈趣味。

綠川展區則打造「幸福快遞」與「耶誕之森」，巨型耶誕老公公氣膜、麋鹿燈飾與粉嫩光廊接續登場，以莓粉與雪花藍打造充滿節慶感的「雪花光廊」，帶領民眾步入浪漫冬季。

▲柳川「來企泡湯」呈現企鵝泡溫泉的療癒場景。



台中市政府新聞局指出，今年除了邀請《角落小夥伴》助陣，也在舊火車站前廣場設立「耶誕市集」，集結120組文創、甜點與手作青創攤位輪番展出。市集更首次加入視障按摩攤位，讓民眾在享受節慶氛圍的同時，也能以行動支持公益。

活動期間每周五至周日，舊台中火車站廣場將安排一系列藝文演出，包括泡泡秀、魔術、小丑雜耍與扯鈴特技，多元節目接力上陣，陪民眾度過童趣的12月。

2025台中耶誕嘉年華展期為12月12日至明年1月1日，每晚5點30分亮燈至10點。市集平日開放時間與點燈同步，周末則自下午2點起營業。展區鄰近優化公車專用道，建議搭乘300、301、302、303、304、307、308路公車至「台中火車站」或「台灣大道中華路口」下車。

▲▼「2025勤美草悟聖誕村」40萬顆燈泡點亮的光之道回歸，加碼7公尺耶誕樹。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）



年底來台中玩，也切勿錯過「勤美草悟聖誕村」！今年延續主題「Incredible Life, Incredible Season」，民眾可以沿著250公尺「光之道Sparkling Lane」漫步，欣賞40萬顆銀白燈泡交織而成的燈海，本屆範圍延伸至金典綠園道商場。

而年度聖誕樹「The Sculpted Tree」達7公尺高，期間每晚6至9點，每小時會有10分鐘的「飄雪體驗」，營造如夢似幻的場景，即日起展至明年1月5日。