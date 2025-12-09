民生輝溫體牛肉鍋每月虧50萬　11月底轉型改賣麻辣鍋

▲民生輝11月底轉型改賣麻辣鍋。（圖／取自民生輝IG）

記者黃士原／台北報導

位於延吉街巷弄內的「民生輝牛肉鍋」，由富錦樹創辦人吳羽傑於2023年所開設，希望能把台南家鄉味傳遞給台北的老饕，不過由於台北消費者不太買單，再加上牛肉成本居高不下，每月虧損50萬元，從11月底正式轉型改賣麻辣鍋。

身為台南人的吳羽傑，雖然北上創業開設許多餐廳、選物店等，但他一直想開設一家台南特有的牛肉鍋，在長達數個月的試吃與調整後，2023年2月開設「民生輝牛肉鍋」，湯底使用大量牛腩、蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔下鍋熬煮超過48小時。

▲因為好的溫體牛肉取得困難，民生輝改賣麻辣鍋。（圖／記者黃士原攝）

不過，經營1年多後，台北消費者不太買單，民生輝牛肉鍋單月虧損達50萬元，吳羽傑坦言遇到最大的困難，就是拿不到好的溫體牛肉，導致餐廳生意不好；而生意不好，就失去搶貨的優勢，如此惡性循環下，餐廳更難經營下去，所以他決定改賣麻辣鍋。

▲香菜炒牛肉仍然吃得到。（圖／記者黃士原攝）

經過幾個月品牌規劃、裝潢及設計菜單，民生輝麻辣鍋已在11月29日跟大家見面，主打「連湯都能喝的麻辣鍋」，湯底使用10多種辛香料、四川大紅袍及牛骨慢火熬煮8小時。菜單部分，除了原本的溫體牛肉，還供應日本鹿兒島A5口牛、美國無骨牛小排、澳洲和牛、紐西蘭小羔羊、台灣梅花豬，以及各式火鍋配料、蔬菜、海鮮。另外，吳羽傑和富錦樹台菜香檳米其林行政主廚共同研發、監製的牛肉料理也保留下來，像是香菜炒牛肉、高麗菜炒牛肉、牛肉炒泡麵等等。

