阿里山元旦觀日列車下周開賣！最高車站看楓紅　遠眺群山迎曙光　

▲▼阿里山祝山觀日列車。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，吳明翰攝）

▲到阿里山迎曙光是每年新年最受歡迎的活動。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，吳明翰攝，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

想到阿里山迎接明年第一道曙光嗎？阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，為疏運於阿里山國家森林遊樂區迎接元旦第一道曙光的旅客，於明年1月1日當天凌晨2點50分安排首班祝山觀日列車，團體旅客從12月10日早上9點起接受電話預約，12月18日早上6點起開放個人網路訂票。

▲▼阿里山祝山觀日列車。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，吳明翰攝）

▲阿里山祝山觀日列車。

阿里山迎曙光是每年新年最受歡迎盛事，阿里山林業鐵路及文化資產管理處為分流購票人潮，從12月10日早上9點至13日下午4點為止，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班次列車。

個人票於12月18日早上6點至31日中午12點為止於網路售票，每人每次限購6張票，亦可於31日下午1點起至5點為止到阿里山車站1樓購票。

▲▼阿里山祝山觀日列車。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供，吳明翰攝）

▲旅客還有機會欣賞雲海。

未售完車票則將從明年元旦凌晨2點20分起，可於阿里山車站1樓購買，每人每次限購10張，售完為止。提醒旅客提早電話預約或經由網路訂票，避免售票窗口排隊久候，網路訂票付款後，可在發車前到林鐵售票車站或全台7-11便利商店取票。

遊客除了可在全台鐵路最高的祝山車站欣賞紅楓，還可到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」及小笠原山觀景平台迎接星星、月亮及玉山群峰嶄露曙光，回程第1班發車時間7時15分，末班車9時15分。管理處也提醒，山區溫度偏低，請特別注意攜帶保暖衣物。

關鍵字： 嘉義旅遊 鐵道旅遊 迎曙光 元旦 阿里山 阿里山迎曙光

