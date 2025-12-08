北市「6飯店跨年專案」迎2026　K-pop趴、30樓制高點賞煙火

▲入住寒舍艾美酒店101景觀房，在房內就能坐收煙火第一排景致。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

跨年進入倒數，各大飯店祭出亮點住房與派對活動，從台北101第一排煙火景觀、韓流主題趴，到30樓高空視野派對，選擇多元。以下整理出台北市6家飯店跨年重點活動，準備北上迎新年的民眾可作為參考。

寒舍艾美酒店

亮點：步行直達跨年現場、K-pop派對、101 第一排

寒舍艾美酒店位置緊鄰台北101與市民廣場，旅客可步行感受跨年現場氣氛；不想人擠人則能留在館內參加北緯二十五推出的「K-pop炸裂倒數」派對，從晚間10點至凌晨1點，以經典韓流旋律陪伴旅客跨年。若入住101景觀房，更能在房內坐收煙火第一排夜景。憑房卡還可免費參觀台北當代藝術館。

▲台北松山意舍酒店多數房型能眺望101或基隆河景。（圖／業者提供）

台北松山意舍酒店

亮點：City Pop 倒數趴、101 與河景雙視角

位於松山車站旁、避開信義人潮的聰明選擇。多數房型能眺望101或基隆河景，擁有不同的跨年氛圍。跨年夜自晚間10點半起，大廳舉辦「復古 City Pop 跨年趴」，提供紅白氣泡酒無限暢飲與 DJ 演出，旅客可在音樂與微醺中倒數迎新。

▲台北六福萬怡酒店30樓行政貴賓廳擁有南港制高點夜景。（圖／業者提供）

台北六福萬怡酒店

亮點：30樓制高點派對、藝廊式空間

飯店以藝術氛圍聞名，宛如走進當代美術館。跨年亮點為30樓行政貴賓廳「錫光十年，閃耀跨年」派對，擁有南港制高點夜景，搭配精緻餐點、紅白酒微醺體驗與 Live 樂團，打造優雅又熱鬧的新年夜晚。

▲台北國泰萬怡酒店。（圖／業者提供）

台北國泰萬怡酒店

亮點：韓流主題跨年、抽機票

飯店主打韓流跨年，DJ連番播放韓團熱門曲，鼓勵旅客以女團／男團造型入場；現場還有K-pop 猜歌賽、桌遊與氣球秀增添歡笑聲。12月9日起至隔年1月5日，餐飲消費滿1萬即可獲抽獎券，有機會抽中總統套房住宿或濟州航空機票。

▲坐擁基隆河畔與101煙火絕佳視野的圓山飯店。（圖／業者提供）

圓山大飯店

亮點：邀金曲樂團坐鎮、指定房型買一送一

坐擁基隆河畔與101煙火絕佳視野的圓山飯店，以「SPARK THE NIGHT」為主題，邀請金曲樂團 A Root 同根生領軍搖滾與嘻哈派對。跨年住房還有「醉美花火夜」專案，入住指定房型享買一送一，加贈592圓山密道金門高粱酒，以及跨年限定禮兩組、東密道文化導覽兩位及早餐兩客。

▲The Glasshouse Tilt。（圖／業者提供）

台北嘉佩樂酒店

亮點：池畔101夜景倒數、贈新開幕酒吧調酒

甫獲《米其林指南》一星鑰的台北嘉佩樂酒店，跨年推出「迎新嘉夜」住房專案，住客可到新開幕的The Glasshouse一樓Tilt品酩兩杯招牌調酒，並於池畔俯瞰101夜景、優雅倒數。館內旅遊管家也會為賓客量身打造專屬行程，營造精緻奢華的跨年住宿體驗。