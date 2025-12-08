Google公布國人「2025機票熱搜榜」　泰國奪冠、4島嶼入榜

▲泰國奪下年度熱搜冠軍。（圖／記者周湘芸攝）



記者彭懷玉／綜合報導

Google公布2025年台灣旅客機票年度熱搜目的地排行榜，顯示國人在2025年的旅遊需求明顯回到經典亞洲線路。其中，泰國奪下年度熱搜冠軍，搜尋時段集中在7月20日至26日；沖繩則以6月初的高搜尋量位居第2，統計區間從去年12月至今年的11月18日。

▲Google公布2025機票搜尋熱門國家。（圖／Google提供）

從榜單觀察，今年最大特色是「島嶼旅遊強勢回歸」。前10名中有4處為海島目的地，包括第2名的沖繩、澎湖位居第3、宮古島第5名，以及石垣島排名第9，於6月時達到搜尋高峰，推估上述目的地是暑假規劃「玩水、避暑」之旅的首選；而日本宮古島、石垣島這類離島也反映出旅客追求更深度、避開人潮的旅遊趨勢。

▲沖繩瀨長島Umikaji Terrace 。（圖／記者彭懷玉攝）



城市旅遊方面，香港為第4名、上海也有第7名進榜。Google表示，香港的搜尋高峰落在9月下旬，鄰近多個連假，顯示香港仍是台灣旅客小旅行的首選；而東京的需求分散且橫跨2-3月，顯示東京依舊是熱門選擇，願意讓台灣人在不同時間點前往。

▲Google公布2025熱門住宿地點。（圖／Google提供）



Google也指出，相較2024年榜單曾出現富國島、哈爾濱、烏魯木齊等新興地點，2025年旅客整體回流至亞洲經典航點，呈現疫情後旅遊逐漸回穩，以短天數與熟悉目的地為主要趨勢。