北海岸冬季療癒一日玩法　泡黃金湯賞海景、大啖肥美海鮮

▲磺港溫泉公共浴室,蹦火仔,金點草里驛棧,跳石海岸,草里ㄟ家壁畫,基魚市水攤。（圖／新北市漁業處提供）

▲跳石海岸海天一色美景。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

東北季風漸強，宣告冬日正式降臨，此際到北海岸泡湯、吃海鮮，感受別於夏季的靜謐。新北市漁業處推薦旅客從金山磺港出發，沿著北海岸展開療癒之旅，一路欣賞海景與藝術，最終在富基漁港品嚐當季肥美海鮮，為旅程畫下句點。

▲磺港溫泉公共浴室,蹦火仔,金點草里驛棧,跳石海岸,草里ㄟ家壁畫,基魚市水攤。（圖／新北市漁業處提供）

▲百年磺火漁法「蹦火仔」2015年列為新北市文化資產。

磺港漁港位於金山岬西南側，17世紀因運輸硫磺而得名。天然砂岩岬角形成避風港灣，是北海岸重要漁業據點，也保留了百年磺火漁法「蹦火仔」，2015年列為新北市文化資產。

▲磺港溫泉公共浴室,蹦火仔,金點草里驛棧,跳石海岸,草里ㄟ家壁畫,基魚市水攤。（圖／新北市漁業處提供）

▲磺港溫泉公共浴室以富含鐵質、呈現金黃色的泉水聞名，又有「黃金之湯」美譽。

比鄰漁港的磺港溫泉公共浴室以富含鐵質、呈現金黃色的泉水聞名，又有「黃金之湯」美譽，泡湯後可漫步金山老街，品嘗卜肉、蚵仔酥與烤紅心番薯，以味蕾體驗在地美食文化。

▲跳石候車亭,台2線山海景觀。（圖／記者彭懷玉攝）

▲跳石候車亭。（圖／記者彭懷玉攝）

沿台2線往石門前行，可抵達跳石海岸，10公里火山礫石海岸線景色壯麗，「跳石公車站」被譽為最美公車站，吸引許多旅客拍照。

▲磺港溫泉公共浴室,蹦火仔,金點草里驛棧,跳石海岸,草里ㄟ家壁畫,基魚市水攤。（圖／新北市漁業處提供）

▲▼金點草里驛棧餐點；草里漁港的草里ㄟ家壁畫。（圖／新北市漁業處提供）

▲磺港溫泉公共浴室,蹦火仔,金點草里驛棧,跳石海岸,草里ㄟ家壁畫,基魚市水攤。（圖／新北市漁業處提供）

「草里驛棧咖啡館」提供海景咖啡與在地小吃，也有釣具租借服務。港區的「大咬壁畫牆」與「草里ㄟ家壁畫」為漁港增添藝術氣息。  旅程最後，建議可到石門富基漁港，品嚐包括萬里蟹、秋刀魚、白帶魚及牡蠣等肥美海鮮，漁市提供代客料理服務。民眾可以坐在餐廳內，透過大片落地窗欣賞夕陽與海景，同時滿足味覺與視覺饗宴。 

新北市旅遊 北海岸旅遊 金山旅遊 萬里旅遊 磺港漁港 磺港溫泉公共浴室 草里驛棧咖啡館

【12具貓屍當垃圾丟】信義區28歲女提袋被抓包！住家一開門飄腐味

