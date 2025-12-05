ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
貓迷注意！華航「Nyan！goya」可愛爆擊！搭機前往名古屋直奔招財貓故鄉

▲▼華航,名古屋,招財貓。（圖／華航提供）

圖、文／華航提供

廣大貓奴們注意，最酷的貓之旅在這裡！「Nyan！goya 喵帶路の名古屋之旅」主題企劃（活動官網：https://lihi.cc/2jtFF），邀請全台愛貓人士跟著華航的腳步，直飛日本的中心──名古屋，展開一場集結招財貓文化、歷史古城、美食美景的旅程。

「Nyan！goya」不是口誤！名古屋與貓的可愛連結

在日文發音中，「Nyan (にゃん)」就是貓咪的叫聲「喵」，正好與名古屋「Nagoya」發音有些相似。

除了這個有趣的巧合，名古屋周邊更是不可錯過的「貓咪聖地」。距離中部國際機場不遠的常滑市，是全日本招財貓產量最高的「大本營」，從火車站到街角巷弄，處處可見大大小小的招財貓塑像迎賓，還有機會找到自己的「命定貓貓」帶回家。

▲▼華航,名古屋,招財貓。（圖／華航提供）

▲▼華航,名古屋,招財貓。（圖／華航提供）

交通超便利！從中部國際機場直奔招財貓故鄉

華航名古屋航線提供每天兩班直飛中部國際機場 (Centrair)，此機場的地理位置極佳，被譽為「日本的心臟」，不僅連結名古屋ㄝ市區，更是前往周邊特色小鎮如常滑市、半田市的絕佳門戶。

從機場出發，僅需搭乘電車2站，5分鐘即可抵達常滑市，除了尋訪社群上超高人氣的巨無霸招財貓「常喵」塑像外，「陶瓷器散步道」上共有39隻型態各異的招財貓，散步途中充滿尋寶的樂趣。

若是要安排鄰近區域遊玩，則可考慮以釀造業和運河景觀聞名，擁有豐富文化底蘊的半田市，或者集結古蹟、購物、忍者文化等樂趣的名古屋市，讓旅程更豐富精彩。

▲▼華航,名古屋,招財貓。（圖／華航提供）

▲▼華航,名古屋,招財貓。（圖／華航提供）

華航每天兩班　說走就走不遲疑

感受最療癒、最萌的日本之旅！一起飛往名古屋，來場貓咪與城市交織的奇幻旅程吧！

▲▼華航,名古屋,招財貓。（圖／華航提供）

中華航空官網：https://lihi.cc/byXAr

中部國際機場：https://lihi.cc/orCa4


 

