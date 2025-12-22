ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
首爾2個夢幻聖誕打卡點！必拍聖誕城、市集　再搭熱氣球看夜景

▲▼首爾現代百貨耶誕城。（圖／翻攝自IG@the_hyundai）

▲首爾現代百貨耶誕城。圖為過去活動畫面。（圖／翻攝自IG@the_hyundai）

記者蔡玟君／綜合報導

首爾市區每年冬天都能感受濃濃聖誕氛圍，從百貨到商圈打造特色燈海，在入夜後漸次點亮，本篇就推薦2處首爾市中心最好拍的聖誕節打卡景點與周邊景點，可以走進熱鬧耶誕城拍照，同時欣賞首爾不同城市風景，從拍照打卡到美食一次滿足。

▲▼首爾現代百貨耶誕城。（圖／翻攝自IG@the_hyundai）

▲▼首爾現代百貨耶誕城每年都打造如夢似幻的場景。圖為過去活動畫面。（圖／翻攝自IG@the_hyundai）

▲▼首爾現代百貨耶誕城。（圖／翻攝自IG@the_hyundai）

1.首爾現代百貨耶誕城

位於首爾汝矣島的「現代百貨The Hyundai Seoul」，每年聖誕節都會在5樓空中花園打造華麗主題設計，今年以「小寶貝熊Harry的聖誕工坊」為主題，以浪漫小木屋、造景摩天輪、聖誕列車和穿著聖誕服飾的小熊裝飾，還有掛滿不同華麗配飾的聖誕樹，打造成最夢幻的耶誕城。

首爾現代百貨耶誕城均採預約制，外國旅客可到5樓候位卡發放處領取候位卡並排隊入場，擁有韓國手機號碼的旅客則可透過手機預約。耶誕城從即日起至12月31日為止，想看可要把握機會。

▲▼首爾漢江熱氣球「首爾之月」，韓國首爾之月熱氣球，韓國熱氣球，首爾旅遊，韓國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼首爾漢江熱氣球「首爾之月」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼首爾漢江熱氣球「首爾之月」，韓國首爾之月熱氣球，韓國熱氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

現代百貨所在的汝矣島緊鄰漢江，有許多特色景點不能錯過。如果想要一次俯瞰漢江與首爾都會風光，那就一定要體驗一次去年才開幕的城市熱氣球繫留體驗「首爾之月」。

推薦用Visa在Trip.com購票，流程快速又方便，現場免排隊，抵達現場只需出示電子憑證，即可兌換搭乘，體驗夜景或日景。每日搭乘名額有限，有可能提早預約完畢，亦可能因為下雨、風力過大而取消。

此外，旅客也可漫步漢江，造訪今年8月才全新開幕的「星巴克汝矣島漢江公園店」，店舖以1970年代郵輪為主題，整面玻璃窗景倒映漢江景觀，讓旅客可以在此點上一杯咖啡或獨家調酒，在此賞景、與三五好友聊天，是現在最熱門的去處。

▲▼樂天世界購物中心聖誕市集。（圖／翻攝自官網）

▲▼樂天世界購物中心聖誕市集。（圖／翻攝自官網）

▲▼樂天世界購物中心聖誕市集。（圖／翻攝自官網）

2.樂天世界購物中心聖誕市集

位於蠶室的樂天世界購物中心，現在已經變身成冬日童話村，現場設有高達13公尺的巨型聖誕樹、旋轉木馬、璀璨燈海，還有燈光秀與人造飄雪秀，同時也有超大規模的聖誕市集，讓旅客可以盡情逛街。

除了走一趟童話市集感受濃濃冬日氛圍，樂天世界購物中心也能讓旅客買得過癮，超過1000個商家進駐，從精品到韓國最流行的潮牌，在這裡全都買得到。

▲▼韓國樂天世界塔SEOUL SKY。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

▲位於樂天世界塔內的「樂天百貨免稅店」，是首爾大型免稅店之一。（圖／韓國觀光公社台北支社提供）

位於8、9樓則有「樂天百貨免稅店」，從奢華精品Hermes、Chanel、Cartier或Tiffany等，到國際品牌與韓系熱門美妝、韓國特色食品等，都能在這以免稅價格買到。

▲▼韓國樂天世界塔SEOUL SKY觀景台。（圖／取自韓國觀光公社官方網站）

樂天世界購物中心所在的「樂天世界塔」也是首爾最高地標，本身就集結購物、景點、酒店等服務。一樣能使用Visa 線上購票，只需出示手機QR Code即可入場，省去排隊購票時間，直達117樓的觀景台，從這裡360度俯瞰首爾周邊絕美城市風光與夜色。

而首爾知名的高空餐廳「世界上的所有早餐」現在在蠶室樂天世界也吃得到。餐廳位於6樓，吃得到各國風味的早午餐與義大利麵,甚至還有排餐、甜點、飲品，絕對讓人選擇困難，吃完後還能繼續在塔內的百貨逛街購物，周邊也有不少餐廳與新店可以順道探索。

而在韓國逛街與安排行程時，用Visa能讓旅程更順暢：購物享有即時匯率，許多店家與餐廳支援感應支付；部分景點門票也能用Visa 在Trip.com 購買外，訂機票、飯店還能享最高8折優惠，整趟旅程既划算又便利！

即刻加入Visa Line@並完成活動登錄，即可享海外消費最高100%現金回饋
(名額有限,額滿即止)，再掌握更多回饋與優惠資訊！
更多詳情：https://line.me/R/ti/p/@232gmabj

【韓國旅遊刷卡優惠懶人包】
1. 韓國優惠總覽
專屬連結：https://lihi.cc/bEwxQ

2. Trip.com
刷Visa享機票、飯店輸入指定優惠碼，折扣高達2,000元
專屬連結：https://lihi.cc/meXQu

3. Agoda
刷Visa無限卡預訂全球4星級及以上飯店可享8折優惠
專屬連結：https://lihi.cc/7AVDt

4. Hotels.com
刷Visa訂房，最高享92折優惠
專屬連結：https://lihi.cc/h8zRC

5. Expedia
刷Visa訂房輸入「VISAYRO」，最高享92折優惠
專屬連結：https://lihi.cc/cmEjD

