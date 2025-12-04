雞湯桑桃園首店12/6進駐環球A8　開幕88折「掃碼再領買一送一」

▲雞湯桑桃園首店12/6進駐環球A8。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

火鍋品牌「雞湯大叔」跨足拉麵市場推出的「雞湯桑」，即將迎來第10家門市，12月6日進駐桃園環球A8，12月10日前全單88折，現場掃碼再領買一送一券，可於下次消費使用。

雞湯桑以全雞熬製的濃醇湯底為靈魂，融合法式料理對「節奏、層次與細節」的講究，並結合日式食材與職人技法。主打的5款湯頭各具風味特色，包括酸爽清新的櫻花柚子拉麵、融合法式風味的松露牛肝菌拉麵、濃郁滑順的海膽魚子雞白湯拉麵、香氣馥郁的松露旨味雞白湯拉麵，以及經典款的東京雞白湯拉麵。

▲明太子炙燒雞肉飯定食。（圖／業者提供）

雞湯桑同步推出兩款全新定食，明太子炙燒雞肉飯定食（售價298元）以炙燒香氣為主角，濃郁明太子醬與鮮嫩雞腿肉交織，搭配蔥鹽醬與溏心蛋；櫻花柚子雞肉飯定食（售價298元）則以日式柚汁打造清爽風味，搭上溏心蛋與蔥鹽醬的柔和鹹香。

慶祝雞湯桑第10家門市「環球A8店」開幕，12月10日前全單88折，現場掃碼再領買一送一券，可於下次消費使用，效期至12月31日。

▲御嵿集團「鴨覓」招牌片皮鴨。（圖／御嵿集團提供）

另外，旗下共擁有頂鮮台南擔仔麵、晶宴會館、海峽會等多個品牌的御嵿國際，去年底推出全新品牌「鴨覓」（進駐大直美麗華），以烤鴨作為核心料理，結合港式點心與台式小吃，另有一鴨多吃可加選，包含十三香酥鴨架、薑蔥炒鴨架、胡椒酸菜鴨架湯、港式老火鴨骨粥、芋頭米粉鴨骨鍋，以及麻辣風味的鴨覓冒烤鴨。

其中，鴨覓冒烤鴨是主廚特別推薦菜色，將經典的冒菜結合烤鴨料理，選用特製麻辣湯底，搭配各種新鮮蔬菜與鴨架燉煮入味，湯汁香氣四溢、麻辣帶勁。另一道經典料理胡椒酸菜鴨架湯，則以鴨骨熬煮8小時，呈現濃郁順滑的湯頭，同時融合酸菜的酸香與胡椒的辛辣。

繼大直美麗華店後，御嵿集團今日宣布第2家鴨覓進駐微風南山，12月18日至21日試營運，12月22日正式開幕。

