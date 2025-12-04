可不可街邊店首賣「金蒔燒」　5種口味3門市限定

▲可不可熟成紅茶7月在桃機二航店開賣「金蒔燒」。（圖／翻攝可不可熟成紅茶臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

可不可熟成紅茶今年在桃機二航店開賣台式雞蛋糕「金蒔燒」，獲得好評。這款產品正式在街邊店上市，有鹹甜共5種口味，限一中店、新濱町店與新營服務區南向店上架，並將持續擴大販售。

▲金蒔燒首度於街邊店販售。

可不可的「金蒔燒」現點現烤，帶有蜂蜜香的外皮柔軟蓬鬆，搭配飽滿內餡，原為桃機二航店限定菜單，近日終於在街邊店開賣，並從3口味升級成5種，有經典原味、金蒔奶酥、濃巧克力、花生麻糬及起司火腿，每盒5入售價55元起，同步提供鹹綜合、甜綜合2組合選擇，售價皆為75元。

業者表示，金蒔燒限一中店、新濱町店、新營服務區南向店開賣，將視銷售反應、門市場域大小，陸續於其他門市販售。

▲茶湯會悄悄開賣2款全新美食。（圖／茶湯會提供，下同）

另外，茶湯會限定門市開賣「焙茶拿鐵霜淇淋」與「手作刈包」2款全新產品。「焙茶拿鐵霜淇淋」以日本靜岡焙茶粉結合鮮奶製成，每支售價69元，只在台茂店販售。

▲手做刈包系列一共有9種口味選擇。

「手做刈包」有9種口味，售價95元起。「醬燒起司梅花豬」選用梅花豬肉搭配新鮮小黃瓜絲、起司片，再淋上日式燒肉醬，並加上花生粉、香菜提香；「金沙椒香起司鴨胸」使用金沙醬搭配煙燻鴨胸肉、起司、小黃瓜絲。

「松露十三香梅花豬」是微辣十三香結合梅花豬肉片與辣碎瓜的組合。還有金沙椒香起司梅花豬、金沙椒香起司椒麻雞、松露十三香椒麻雞、金沙椒香起司牛肉、松露十三香鴨胸、醬燒起司鴨胸等選擇，限台中三越店販售。