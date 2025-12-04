ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
花蓮、淡水飯店買1送1！享早餐吃到飽、星巴克咖啡　一次看遍山海

▲▼花蓮理想大地。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

飯店買一送一優惠來了！花蓮理想大地渡假飯店攜手淡水將捷金鬱金香酒店，推出全新聯合住房專案「山海戀曲雙城渡假假期」，讓旅客可享受雙城不同魅力，專案自即日起至2026年5月31日限時開賣，入住適用至2026年6月30日。

此次雙城買一送一優惠，旅客可先入住花蓮理想大地豪華客房一晚，享受自助早餐、幸福迎賓小品、機場或車站接駁服務、運河遊艇導覽、生態竹筏與釣魚體驗等活動，平日入住亦有機會視房況升等蜜月客房或歡樂客房。

▲▼淡水將捷金鬱金香酒店。（圖／業者提供）

▲入住花蓮飯店再送淡水將捷金鬱金香酒店住宿券。

入住時將贈送將捷金鬱金香酒店平日雙人住宿券，旅客可依照需求於有效期間入住。住宿券包括標準客房一晚、河畔餐廳早餐、星巴克咖啡服務、博物館門票、DIY體驗與多項設施，讓旅人感受從山海到水岸的緩慢切換。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

而天成飯店集團於富源國家森林遊樂區內打造全新旅宿「天成逸旅-蝴蝶谷」，結合溫泉、森林步道、四季美景，讓旅人可感受花蓮之美，已開始試營運。

「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度與農業部林業及自然保育署攜手合作，以「永續、生態、度假」為核心理念共同打造的全新自然旅宿。

▲▼天成逸旅-蝴蝶谷。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-蝴蝶谷客房示意圖。

業者此次首度進駐國家級森林遊樂區，結合自然保育與旅宿體驗，館內提供溫泉客房、獨棟別墅、露天湯池與森林步道，成為一處能盡情感受自然生態的休憩園地。

天成飯店集團也從即日起至2026年1月31日止推出「蝶谷城堡 雙館聯賣專案」住宿優惠，三天兩夜雙人同行1萬5999元起，四天三夜2萬1998元起。可入住位於瑞穗五星級城堡飯店，房內就能泡美人湯，再由飯店接駁車接送至天成逸旅-蝴蝶谷，入住綠意圍繞的靜謐客房，從早餐、晚餐到消夜，開啟秋冬最具魅力的雙湯假期。

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

