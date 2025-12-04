ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
陽明山「冷水坑溫泉浴室」12/9起封閉整修！未來泡湯須著泳衣

▲陽明山冷水坑公共溫泉浴室將於12月9日起封閉整修,冷水坑戶外泡腳池。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明山冷水坑公共溫泉浴室將於12月9日起封閉整修。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

泡湯客注意！陽明山冷水坑公共溫泉浴室將於12月9日起封閉整修，施工期間暫停開放，而戶外免費泡腳池暫時調整為8時30分至16時30分開放，請民眾避免進入施工區域，後續完工時間會再另行公告。

陽管處表示，冷水坑溫泉浴室1992年成立之初，為男、女各一間的木構溫泉浴室，以及戶外泡腳池一座，提供40度C低溫溫泉；男、女溫泉浴室並於2002年整建為現有鋼筋水泥結構，使用至今設施已老舊。

為提升整體安全性及服務品質，陽管處說明，將自12月9日起封閉進行設施整修工程，施工期間暫停開放，戶外泡腳池暫時調整為8時30分至16時30分開放，呼籲遊客留意現場告示牌引導，避免進入施工區域，以維自身安全。

▲陽明山冷水坑公共溫泉浴室將於12月9日起封閉整修,冷水坑戶外泡腳池。（圖／記者彭懷玉攝）

▲冷水坑戶外泡腳池暫時調整為8時30分至16時30分開放。（圖／記者彭懷玉攝）

陽管處指出，溫泉浴室原為裸浴，偶有發生遊客與常客間有言語甚至肢體衝突，致使部分國內外遊客產生不良的遊憩體驗，另亦有遊客泡浴過程發生身體不適或物品遺失，管理人員或救護人員無法即時入場處理，另因部分遊客羞於袒裎相見不敢進入。

陽管處進一步說，為改善上述狀況，並讓更多遊客能體驗泡溫泉樂趣，本次設施整修工程增設了更衣間，內設有沖水器及提供環保沐浴乳，供遊客泡湯前淨身使用，另現場也設有開放型小型置物櫃，供旅客放置個人物品。

重新開放後，將試行遊客著泳衣入浴池泡浴，第一周緩衝期遊客可裸身或著泳衣泡浴，於緩衝期結束後，正式開始試行著泳衣入浴池方案，試行期間陽管處將持續蒐集遊客意見，評估檢討試行成效。

陽管處解釋，更改為著泳衣入池泡浴是為公共安全及管理效率之考量，但良好和諧的泡浴環境需遊客們共同維護，相互尊重禮讓及遵守泡浴規定，期望讓廣大國內外遊客都能擁有高品質的泡溫泉體驗。

