海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看

圖、文／七逗旅遊網提供

距離台灣僅需數小時航程、又享有免簽入境優待的菲律賓，是許多旅客最容易安排的短程度假選擇。無論是臨時想來一趟 週末快閃，或安排一段悠閒假期，圖像般夢幻的海色、細白沙灘與多變島嶼風貌，都讓菲律賓長年穩居海島迷的首選名單！

長灘島一直是菲律賓最具代表性的海島。日落時分的白沙灘上，金色光影倒映在靜緩海面，三角帆船在天際線上滑出優雅的曲線，彷彿一幅動人的畫。許多旅客特別選在這裡慶祝人生裡的重要時刻，因為長灘島的日落，就像為旅程劃上最浪漫的註腳。





宿霧則以多功能度假氛圍擄獲旅人的心。這裡的五星級度假村、泳池景觀、港灣夜色與跳島行程，讓旅客能在一趟旅程中同時享受放鬆與探索。從悠閒的海岸散步，到刺激的浮潛與海洋活動，宿霧是一座「想怎麼玩都可以」的全能海島。

而科隆島則以震撼的海底景觀吸引全球潛水愛好者。透明見底的湖泊、色彩繽紛的珊瑚礁與多處沉船遺跡，使這座島嶼成為喜愛海洋的旅客心中的聖地。即使不下水，僅是在湖邊乘船、遙望礁岩與青藍湖面，也足以感受到大自然最令人屏息的美。





薄荷島的魅力則在於它的步調。這裡沒有大城市的匆忙，取而代之的是綿延的海岸線、小島間的跳島路線與貼近在地生活的放鬆節奏。許多家庭與慢旅者選擇在薄荷島停留更長的時間，只為了好好享受一段屬於自己的海島時光。

若旅客偏好更原始的海岸景色，公主港沿岸呈現出不同於度假島嶼的自然面貌。此地的海水清澈、岸線帶著森林與岩層的自然層次，還能延伸前往周邊島嶼進行跳島或生態體驗，是最適合喜愛自然與寧靜的旅人。

想追尋更極致的海灣風景，愛妮島則被視為必訪的秘境。湛藍潟湖搭配喀斯特石灰岩所構成的峽谷式海灣，形成令人驚豔的自然景觀。當獨木舟輕輕滑入潟湖，在兩側峭壁與細緻水波之間穿梭，彷彿世界都安靜下來，只剩大自然的呼吸。

六座風格各異的島嶼，從浪漫、放鬆到冒險，都能滿足旅人在不同階段的旅行需求。無論是情侶、朋友、家庭或獨旅者，都能在菲律賓找到屬於自己的海色頻率。

即日起，只要分享你所拍攝的菲律賓海島瞬間，便有機會抽中包含機票與五星飯店的豪華度假組合，目的地涵蓋長灘島、宿霧、科隆、薄荷島等多座海島。這個季節，不妨讓自己真正遠離日常，在菲律賓的藍色世界裡重新充電。

詳情請見活動網頁：

