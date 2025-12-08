ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看

圖、文／七逗旅遊網提供

距離台灣僅需數小時航程、又享有免簽入境優待的菲律賓，是許多旅客最容易安排的短程度假選擇。無論是臨時想來一趟 週末快閃，或安排一段悠閒假期，圖像般夢幻的海色、細白沙灘與多變島嶼風貌，都讓菲律賓長年穩居海島迷的首選名單！

長灘島一直是菲律賓最具代表性的海島。日落時分的白沙灘上，金色光影倒映在靜緩海面，三角帆船在天際線上滑出優雅的曲線，彷彿一幅動人的畫。許多旅客特別選在這裡慶祝人生裡的重要時刻，因為長灘島的日落，就像為旅程劃上最浪漫的註腳。

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看（圖／七逗旅遊網提供）

宿霧則以多功能度假氛圍擄獲旅人的心。這裡的五星級度假村、泳池景觀、港灣夜色與跳島行程，讓旅客能在一趟旅程中同時享受放鬆與探索。從悠閒的海岸散步，到刺激的浮潛與海洋活動，宿霧是一座「想怎麼玩都可以」的全能海島。

而科隆島則以震撼的海底景觀吸引全球潛水愛好者。透明見底的湖泊、色彩繽紛的珊瑚礁與多處沉船遺跡，使這座島嶼成為喜愛海洋的旅客心中的聖地。即使不下水，僅是在湖邊乘船、遙望礁岩與青藍湖面，也足以感受到大自然最令人屏息的美。

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看（圖／七逗旅遊網提供）

薄荷島的魅力則在於它的步調。這裡沒有大城市的匆忙，取而代之的是綿延的海岸線、小島間的跳島路線與貼近在地生活的放鬆節奏。許多家庭與慢旅者選擇在薄荷島停留更長的時間，只為了好好享受一段屬於自己的海島時光。

若旅客偏好更原始的海岸景色，公主港沿岸呈現出不同於度假島嶼的自然面貌。此地的海水清澈、岸線帶著森林與岩層的自然層次，還能延伸前往周邊島嶼進行跳島或生態體驗，是最適合喜愛自然與寧靜的旅人。

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看（圖／七逗旅遊網提供）

想追尋更極致的海灣風景，愛妮島則被視為必訪的秘境。湛藍潟湖搭配喀斯特石灰岩所構成的峽谷式海灣，形成令人驚豔的自然景觀。當獨木舟輕輕滑入潟湖，在兩側峭壁與細緻水波之間穿梭，彷彿世界都安靜下來，只剩大自然的呼吸。

六座風格各異的島嶼，從浪漫、放鬆到冒險，都能滿足旅人在不同階段的旅行需求。無論是情侶、朋友、家庭或獨旅者，都能在菲律賓找到屬於自己的海色頻率。

即日起，只要分享你所拍攝的菲律賓海島瞬間，便有機會抽中包含機票與五星飯店的豪華度假組合，目的地涵蓋長灘島、宿霧、科隆、薄荷島等多座海島。這個季節，不妨讓自己真正遠離日常，在菲律賓的藍色世界裡重新充電。

詳情請見活動網頁：
https://event-2.7to.com.tw/25ph/

關鍵字： 七逗旅遊網 菲律賓 長灘島 宿霧 科隆島 薄荷島 愛妮島 海島

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

朴寶劍.IVE.Stray Kids.RIIZE.LE SSERAFIM一早返韓！

推薦閱讀

基隆-石垣島客貨運定期航線年底開航　票價含食宿與至少40公斤行李

基隆-石垣島客貨運定期航線年底開航　票價含食宿與至少40公斤行李

Google公布國人「2025機票熱搜榜」

Google公布國人「2025機票熱搜榜」

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程

走進菲律賓的文化與城市風景

走進菲律賓的文化與城市風景

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看

杜拜「全球最高酒店」必做5空中體驗

杜拜「全球最高酒店」必做5空中體驗

韓星朴寶劍宵夜吃「柏弘肉燥飯」

韓星朴寶劍宵夜吃「柏弘肉燥飯」

咖啡變身水果特調！隱身嘉義60年老宅內

咖啡變身水果特調！隱身嘉義60年老宅內

整座高雄變聖誕樂園　4景點必拍

整座高雄變聖誕樂園　4景點必拍

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內

台北咖啡秘境！深藏寶藏巖老房聚落內

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台第3家「島語」12/29開幕

Google公布國人「2025機票熱搜榜」

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程

走進菲律賓的文化與城市風景

麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

整座高雄變聖誕樂園　4景點必拍

韓星朴寶劍宵夜吃「柏弘肉燥飯」

熱門行程

最新新聞更多

基隆-石垣島客貨運定期航線年底開航　票價含食宿與至少40公斤行李

Google公布國人「2025機票熱搜榜」

探索菲律賓的自然奇蹟　從火山到地底河的冒險旅程

走進菲律賓的文化與城市風景

海島天堂年度必訪　菲律賓6大夢幻海島一次看

杜拜「全球最高酒店」必做5空中體驗

韓星朴寶劍宵夜吃「柏弘肉燥飯」

咖啡變身水果特調！隱身嘉義60年老宅內

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366