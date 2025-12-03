ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
出國3條高CP值航線！台北飛釜山單程1414元奪冠　比搭高鐵便宜

▲▼釜山青沙埔韓版灌籃高手平交道，釜山旅遊，韓國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山是冬季快閃出國CP值最高的航線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

數位旅遊平台 Agoda 公布台灣年末CP值最高的出國航線排行榜，其中「台北－釜山」CP值最高，單程平均價格為新台幣1445元起，其次是「台北－香港」、「台北－馬尼拉」。

▲▼香港旅遊，香港，香港維多利亞港，香港維港，香港國際金融中心二期。（圖／記者蔡玟君攝）

▲香港則位居出國CP值最高航線第二名。（圖／記者蔡玟君攝）

Agoda根據今年9月起的訂位資料，觀察12月20日至31日出發的航班資料，發現台灣出發前3條CP值最高的航線與價格，其中「台北－釜山」以單程平均價格新台幣1445元起奪冠，其次「台北－香港」單程價新台幣1508元起，「台北－馬尼拉」單程價為新台幣1539元起。

▲▼釜山廣安大橋，釜山旅遊，韓國旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山廣安大橋。（圖／記者蔡玟君攝）

平台指出，這3條航線堪稱是最適合台灣旅客規劃一場冬季快閃小旅行的路線，如釜山以濱海港都氛圍與山城景緻交織成獨特魅力，不論是札嘎其市場、BIFF 廣場的在地小吃，或甘川洞文化村與廣安大橋夜景，都能一次收集；再加上機場到市區交通方便、生活圈緊湊，安排 2 到 3 天就能玩得很到位。

若想規劃一場國旅快閃小旅行，「高雄－澎湖」單程航線平均價格為新台幣1414元起，堪稱國旅CP值最高。Agoda指出，冬季的澎湖步調更慢、更舒服，不管是馬公老街散步、壯觀玄武岩地形、臨海觀景台都能一路拍好拍滿，再配上新鮮海產當作完美收尾。

關鍵字： 釜山旅遊 韓國旅遊 香港旅遊 菲律賓旅遊 馬尼拉 亞洲旅遊 國外特色系列 Agoda

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

