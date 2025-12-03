ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
出國賞花「3年增4倍」日韓、歐美成首選　5日遊最低18800元起

▲日韓歐美賞櫻點。（圖／雄獅旅遊提供）

▲每年約四月中，丹麥朗格麗尼公園逾200棵櫻花樹同時盛開，形成一片粉紅世界。（圖／雄獅旅遊提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

賞花熱潮不只侷限在台灣、日韓，就有業者統計數據後發現，2025年花季行程較2023年增加四倍，顯示國人對「海外賞花」需求大幅提升。除日韓表現穩定外，歐美長線行程也成長15%，其中「濟州五星油菜櫻花5日」最低18,800元起Cp值最高。

北半球在每年三、四月迎來花季，雄獅旅遊統計2023至2025年花季行程發現，參團人次逐年成長，2025年更較2023年增加四倍，而歐美長線行程也成長15%，預料2026年將有更多旅客把歐洲列為首選花季目的地。

歐洲為長線熱門選擇，北歐的哥本哈根海濱的朗格麗尼公園，每年約四月中旬，逾200棵櫻花樹同時綻放，形成壯觀的櫻花大道，還能遠眺港灣與雕塑風光。雄獅推出北歐三國行程，每人119,900元起，可一覽北歐櫻花、峽灣等風景。

▲日韓歐美賞櫻點。（圖／雄獅旅遊提供）

▲華盛頓櫻花節每年吸引數萬名世界各地的遊客前來，欣賞數千棵櫻花樹齊放。
美國同樣於3月底到4月初進入賞櫻季，華盛頓櫻花節每年吸引數萬名世界各地的遊客前來，欣賞數千棵櫻花樹齊放。雄獅規劃十日遊，含波多馬克河賞櫻遊船、紐約與尼加拉瀑布，每人108,900元起；另有美加雙國10日最低82,900元起，刷指定信用卡再折1,000元。

▲日韓歐美賞櫻點。（圖／雄獅旅遊提供）

▲日本仍是賞櫻經典，每年在一月下旬到二月初，已開始有河津櫻花盛開。
短線的日本、韓國部分，據往年日本櫻前線的預測，日本各地櫻花約在3月下旬陸續開花。日本除了東京小石川後樂園及新宿御苑為關東最佳賞櫻地點外，中部及北陸地區則可前往名古屋城、金澤兼六園等地點，櫻花簇擁時的景象令人神往，可在其中品味日式古城、莊園及粉色櫻花相互輝映的夢幻場景。

▲日韓歐美賞櫻點。（圖／雄獅旅遊提供）

▲釜山的鎮海賞櫻。
說到韓國賞櫻，不少人腦中浮現釜山的鎮海賞櫻勝地，而濟州島油菜花海也別具特色，每年到3、4月時，金黃花田綿延山房山周邊，與粉嫩櫻花相互輝映，美不勝收；「花現濟州五星油菜櫻花5日」每人最低18,800元起，荷包無壓收進濟洲島春日之美。

▲日韓歐美賞櫻點。（圖／雄獅旅遊提供）

▲濟州島油菜花海也別具特色，每年到3、4月時，金黃花田綿延山房山周邊，粉嫩櫻花與油菜花相互輝映，美不勝收。

韓國賞櫻季約在明年3月底至4月初登場，五福旅遊在12月31日前祭出「韓國狂歡3重奏」促銷，包含韓國行程最低9,900元、指定產品現折1,000元，以及下單即有機會「0元遊韓國」三大優惠。業者說，首爾與釜山部分熱門出發日已售罄，顯示韓國賞櫻熱度持續攀升。

▲汝矣島櫻花節,慶和站位於韓國昌原市鎮海區，是韓國熱門賞櫻景點。（圖／五福旅遊提供）

▲每年3月底至4月初，首爾盛大的櫻花慶典「汝矣島櫻花節」登場，汝矣西路道路兩旁有超過千棵櫻花樹盛開。（圖／五福旅遊提供，下同）

韓國櫻花景點遍布南北，其中首爾汝矣島輪中路櫻花隧道最具代表性，上千棵櫻花樹綻放時形成浪漫粉櫻大道。五福旅遊「粉櫻首爾4日」17,900元，安排義王環湖鐵道自行車，旅客可邊踩踏邊欣賞湖畔花海景致。南部釜山及鎮海同樣是賞櫻焦點，「鎮海軍港節」為韓國最大櫻花慶典，預計3月底至4月初櫻花滿開，余佐川、慶和車站、帝皇山公園皆為熱門賞花地點。

▲汝矣島櫻花節,慶和站位於韓國昌原市鎮海區，是韓國熱門賞櫻景點。（圖／五福旅遊提供）

▲慶和站位於韓國昌原市鎮海區，是韓國熱門賞櫻景點。

五福旅遊指出，花季產品向來具有「早鳥搶位」特性，今年韓國花季行程詢問度較去年成長，顯示旅客對季節性旅遊熱度高。除了韓國，2026年荷蘭庫肯霍夫鬱金香花季將於3月19日至5月10日開放，五福也推出法比荷10日賞花行程，提供早鳥優惠方案。

