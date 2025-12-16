開箱日本新奢華遊輪「飛鳥III」每人20萬起　享免費WiFi、大浴場

▲日本今年全新下水的奢華遊輪「飛鳥 III」。（圖／日本郵輪公司提供）

記者蔡玟君／日本報導

飛出國搭遊輪已成為現在最夯玩法，今年日本最受矚目的全新遊輪，就是日本郵輪公司睽違34年，鎖定頂級客群全新打造的「飛鳥 III」，船上結合美食、藝術與精緻服務，提供全新奢華乘船體驗，而且所有消費都可以使用Visa支付，消費也有國際級交易保障，省去換匯與簽單的流程時間，能盡興享受整趟旅程！《ETtoday新聞雲》實際就開箱，告訴你這艘目前只在日本搭得到的遊輪魅力。

全新「飛鳥 III」於今年7月20日下水啟航，船內設計融合明亮開放的光影層次與日本傳統美學，並延續「飛鳥 II」的貼心款待，提供更多元、適合不同旅客族群的選擇，航程根據天數不同，每人平均最低價格約新台幣20萬元起。

▲▼「飛鳥 III」標準海景房。（圖／記者蔡玟君攝）

船上全艙等皆為海景房，分為提供管家服務的「頂級套房」、適合工作度假的「套房」、以及考量日本生活習慣配置的「陽台客房」三大類型。客房內以素雅洗鍊風格展現低調奢華，並提供免費WiFi、走入式衣帽間、帶有浴缸的衛浴，且均設有私人陽台，讓人隨時都能開窗，迎著海風，享受悠閒船上假期。

▲挑高三層樓的中庭大廳懸掛有「人間國寶」之稱的日本漆藝第一人「室瀨和美」創作的世界最大規模漆藝作品。（圖／記者蔡玟君攝）

「飛鳥 III」另一大亮點是每一個角落都能與藝術相遇，感受從傳統到現代的日本藝術能量。例如位於5樓的大廳「Asuka Plaza」，在挑高三層樓中庭懸掛有「人間國寶」之稱的日本漆藝第一人「室瀨和美」創作的世界最大規模漆藝作品作為空間焦點，在6樓的「Gallery Café」也展示日本知名藝術家千住博的濕壁畫《Waterfall on Colors》。

▲餐廳「Noblesse」則陳列平松禮二的鮮明色彩作品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲船上閱讀區。（圖／記者蔡玟君攝）

而餐廳「Noblesse」則陳列平松禮二的鮮明色彩作品，走在走廊間，也可看到不同藝術品陳列，每一層皆有特色，不僅提供欣賞，也同時提供販售。

「飛鳥 III」也可說是最懂吃的遊輪，船上多達6間餐廳，從營業到凌晨的全日自助餐廳，到燒烤、法式、日式料理應有盡有，從精緻的套餐、割烹料理與現握壽司，到龍蝦、牛排吃到飽，旅客可依喜好自由選擇餐廳與用餐時間，體驗更具彈性的海上饗宴。

▲船上泳池。（圖／日本郵輪公司提供）

▲也有劇院。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大浴場。（圖／記者蔡玟君攝）

公共空間方面，船上不僅有泳池、健身房、大浴場，還設有半開放式的閱讀區、預約制高爾夫球室、劇院、遊戲室、商店等，更首次於船上設有花店，為旅客在不同場合增色，且船上所有消費只要事先綁定一張Visa，就能解決所有需求。

「飛鳥 III」目前僅在日本才搭得到，從4天到超過20天行程都有，帶領旅客深度探索日本不同城市。其中，多條航線從神戶出發，台灣旅客可以藉由現在國籍航空的神戶直飛航線，先探索神戶特色景點，再安排遊輪行程。

▲神戶átoa水族館外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

例如位於神戶港的劇場型水族館「Aquarium×Art átoa」（以下簡稱átoa），結合水族館、數位藝術與舞台美術，打造8大展區，透過光影藝術變化，讓人彷彿走進萬花筒中。

▲「MIYABI / 光與影」區。（圖／業者提供）

其中最受歡迎的就是「MIYABI / 光與影」區，整座空間透過光影變化、造景，以及悠遊在玻璃地板下與透明水缸中的100尾錦鯉，展現日本四季變化和侘寂美學，且光影效果也會隨著季節變換，讓旅人每次來都能感受新意。

▲「PLANETS / 神奇的星球」擁有日本最大的球形水族箱。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／業者提供）

而「PLANETS / 神奇的星球」則擁有日本最大的球形水族箱，每10分鐘就有雷射燈光秀，讓人彷彿一秒置身宇宙星河中；「MARINE NOTE / 生命的震動」同樣以巨型橢圓形水族箱吸引旅客的目光，整座展間宛如置身深海之中，周邊被各種魚群環繞，同樣是高人氣拍照打卡展區。

▲開放式屋頂可以遠眺神戶港風光。（業者提供）

▲還能觀賞呆萌水豚。（圖／記者蔡玟君攝）

開放式屋頂區也別錯過！這裡設有室外展望台能遠眺神戶港灣風光，並有咖啡廳與座椅休息區提供旅人小憩片刻；在屋頂一隅也設有生態展示區，能觀賞呆萌水豚樣貌，以及聆聽企鵝餵食解說。

▲神戶港塔去年整修重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

去年整修重新開放的「神戶港塔」，最大亮點是在5樓新增初次對外開放的「Brilliance Tiara Open-air Deck」，讓旅客能登上距離地面約100公尺高的屋頂展望區，360度欣賞港灣風景。

▲神戶臨海樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

神戶港塔旁的「臨海樂園」則結合觀景、美食、購物、娛樂等功能，可以搭乘摩天輪俯瞰，或帶著小朋友走訪麵包超人博物館；馬賽克廣場與一旁的umie百貨則有豐富的伴手禮、日系雜貨店、服飾店滿足購物樂趣，最後再找間餐廳，坐在戶外區邊用餐邊欣賞神戶港周邊風光，就是最推薦的行程安排。

以往每次去日本就像行軍，總會被滿滿的行程、美食與與購物吸引。偶爾換個旅遊方式，放慢腳步來趟郵輪之旅，也能感受到不同的日本風景。品嚐大阪的在地美味、漫步神戶港、看一場療癒的水族館表演，回到房間還能舒服地泡湯，整趟旅程都是最享受的節奏。現在去日本用Visa訂飯店、機票或餐廳最高還有20%折扣優惠，不管是遊輪之旅還是日本自由行都能讓整趟旅程更順暢，完全是日本旅遊神隊友！



