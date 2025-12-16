ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開箱日本新奢華遊輪「飛鳥III」每人20萬起　享免費WiFi、大浴場

▲▼日本奢華遊輪飛鳥 III。（圖／日本郵輪公司提供）

▲日本今年全新下水的奢華遊輪「飛鳥 III」。（圖／日本郵輪公司提供）

記者蔡玟君／日本報導

飛出國搭遊輪已成為現在最夯玩法，今年日本最受矚目的全新遊輪，就是日本郵輪公司睽違34年，鎖定頂級客群全新打造的「飛鳥 III」，船上結合美食、藝術與精緻服務，提供全新奢華乘船體驗，而且所有消費都可以使用Visa支付，消費也有國際級交易保障，省去換匯與簽單的流程時間，能盡興享受整趟旅程！《ETtoday新聞雲》實際就開箱，告訴你這艘目前只在日本搭得到的遊輪魅力。

全新「飛鳥 III」於今年7月20日下水啟航，船內設計融合明亮開放的光影層次與日本傳統美學，並延續「飛鳥 II」的貼心款待，提供更多元、適合不同旅客族群的選擇，航程根據天數不同，每人平均最低價格約新台幣20萬元起。

▲▼日本奢華遊輪飛鳥 III。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「飛鳥 III」標準海景房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本奢華遊輪飛鳥 III。（圖／記者蔡玟君攝）

船上全艙等皆為海景房，分為提供管家服務的「頂級套房」、適合工作度假的「套房」、以及考量日本生活習慣配置的「陽台客房」三大類型。客房內以素雅洗鍊風格展現低調奢華，並提供免費WiFi、走入式衣帽間、帶有浴缸的衛浴，且均設有私人陽台，讓人隨時都能開窗，迎著海風，享受悠閒船上假期。

▲▼日本奢華遊輪飛鳥 III。（圖／記者蔡玟君攝）

▲挑高三層樓的中庭大廳懸掛有「人間國寶」之稱的日本漆藝第一人「室瀨和美」創作的世界最大規模漆藝作品。（圖／記者蔡玟君攝）

「飛鳥 III」另一大亮點是每一個角落都能與藝術相遇，感受從傳統到現代的日本藝術能量。例如位於5樓的大廳「Asuka Plaza」，在挑高三層樓中庭懸掛有「人間國寶」之稱的日本漆藝第一人「室瀨和美」創作的世界最大規模漆藝作品作為空間焦點，在6樓的「Gallery Café」也展示日本知名藝術家千住博的濕壁畫《Waterfall on Colors》。

▲▼日本奢華遊輪飛鳥 III。（圖／記者蔡玟君攝）

▲餐廳「Noblesse」則陳列平松禮二的鮮明色彩作品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本奢華遊輪飛鳥 III。（圖／記者蔡玟君攝）

▲船上閱讀區。（圖／記者蔡玟君攝）

而餐廳「Noblesse」則陳列平松禮二的鮮明色彩作品，走在走廊間，也可看到不同藝術品陳列，每一層皆有特色，不僅提供欣賞，也同時提供販售。

「飛鳥 III」也可說是最懂吃的遊輪，船上多達6間餐廳，從營業到凌晨的全日自助餐廳，到燒烤、法式、日式料理應有盡有，從精緻的套餐、割烹料理與現握壽司，到龍蝦、牛排吃到飽，旅客可依喜好自由選擇餐廳與用餐時間，體驗更具彈性的海上饗宴。

▲▼日本奢華遊輪飛鳥 III。（圖／日本郵輪公司提供）

▲船上泳池。（圖／日本郵輪公司提供）

▲▼日本奢華遊輪飛鳥 III。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有劇院。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本奢華遊輪飛鳥 III。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大浴場。（圖／記者蔡玟君攝）

公共空間方面，船上不僅有泳池、健身房、大浴場，還設有半開放式的閱讀區、預約制高爾夫球室、劇院、遊戲室、商店等，更首次於船上設有花店，為旅客在不同場合增色，且船上所有消費只要事先綁定一張Visa，就能解決所有需求。

「飛鳥 III」目前僅在日本才搭得到，從4天到超過20天行程都有，帶領旅客深度探索日本不同城市。其中，多條航線從神戶出發，台灣旅客可以藉由現在國籍航空的神戶直飛航線，先探索神戶特色景點，再安排遊輪行程。

▲▼神戶atoa水族館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神戶átoa水族館外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

例如位於神戶港的劇場型水族館「Aquarium×Art átoa」（以下簡稱átoa），結合水族館、數位藝術與舞台美術，打造8大展區，透過光影藝術變化，讓人彷彿走進萬花筒中。

▲▼神戶劇場型水族館Aquarium×Art átoa。（圖／業者提供）

▲「MIYABI / 光與影」區。（圖／業者提供）

其中最受歡迎的就是「MIYABI / 光與影」區，整座空間透過光影變化、造景，以及悠遊在玻璃地板下與透明水缸中的100尾錦鯉，展現日本四季變化和侘寂美學，且光影效果也會隨著季節變換，讓旅人每次來都能感受新意。

▲▼神戶atoa水族館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「PLANETS / 神奇的星球」擁有日本最大的球形水族箱。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／業者提供）

而「PLANETS / 神奇的星球」則擁有日本最大的球形水族箱，每10分鐘就有雷射燈光秀，讓人彷彿一秒置身宇宙星河中；「MARINE NOTE / 生命的震動」同樣以巨型橢圓形水族箱吸引旅客的目光，整座展間宛如置身深海之中，周邊被各種魚群環繞，同樣是高人氣拍照打卡展區。

▲▼神戶劇場型水族館Aquarium×Art átoa。（圖／業者提供）

▲開放式屋頂可以遠眺神戶港風光。（業者提供）

▲▼神戶atoa水族館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能觀賞呆萌水豚。（圖／記者蔡玟君攝）

開放式屋頂區也別錯過！這裡設有室外展望台能遠眺神戶港灣風光，並有咖啡廳與座椅休息區提供旅人小憩片刻；在屋頂一隅也設有生態展示區，能觀賞呆萌水豚樣貌，以及聆聽企鵝餵食解說。

▲▼日本神戶塔，神戶港。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神戶港塔去年整修重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

去年整修重新開放的「神戶港塔」，最大亮點是在5樓新增初次對外開放的「Brilliance Tiara Open-air Deck」，讓旅客能登上距離地面約100公尺高的屋頂展望區，360度欣賞港灣風景。

▲▼神戶馬賽克廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神戶臨海樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

神戶港塔旁的「臨海樂園」則結合觀景、美食、購物、娛樂等功能，可以搭乘摩天輪俯瞰，或帶著小朋友走訪麵包超人博物館；馬賽克廣場與一旁的umie百貨則有豐富的伴手禮、日系雜貨店、服飾店滿足購物樂趣，最後再找間餐廳，坐在戶外區邊用餐邊欣賞神戶港周邊風光，就是最推薦的行程安排。

以往每次去日本就像行軍，總會被滿滿的行程、美食與與購物吸引。偶爾換個旅遊方式，放慢腳步來趟郵輪之旅，也能感受到不同的日本風景。品嚐大阪的在地美味、漫步神戶港、看一場療癒的水族館表演，回到房間還能舒服地泡湯，整趟旅程都是最享受的節奏。現在去日本用Visa訂飯店、機票或餐廳最高還有20%折扣優惠，不管是遊輪之旅還是日本自由行都能讓整趟旅程更順暢，完全是日本旅遊神隊友！

無論天上飛的，海上航行的，想要的日本旅遊刷卡優惠懶人包都貼心整理好：

1.Visa 海外消費加碼回饋
現在加入 Visa Line@ 並登錄 Visa 卡號,即享100%現金回饋！名額有限，額滿為止！（2026/1/31前）
專屬連結：https://line.me/R/ti/p/@232gmabj

2. 日本優惠總覽
專屬連結：https://lihi1.com/6tulz

3. Trip.com
刷Visa享機票、飯店輸入指定優惠碼，折扣高達 $2,000
專屬連結：https://lihi.cc/meXQu

4. Agoda
刷Visa 無限卡預訂全球4星級及以上飯店可享8折優惠
專屬連結：https://lihi.cc/7AVDt

5. TableCheck
使用Visa於東京、京都、大阪等40間精選餐廳，最高享9折優惠
專屬連結：https://lihi.cc/czc1I

6. Hotels.com
刷Visa訂房，最高享92折優惠（2026/1/1前）
專屬連結：https://lihi.cc/h8zRC

關鍵字： 日本旅遊 遊輪旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 關東旅遊 關西旅遊 日本中國旅遊 四國旅遊 北海道旅遊 飛鳥 III

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

推薦閱讀

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

國旅飯店一口價999元起周五開搶

國旅飯店一口價999元起周五開搶

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

釜山海雲台必朝聖「31cm海鮮刀削麵」

釜山海雲台必朝聖「31cm海鮮刀削麵」

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

東方聖誕節12/19快閃圓山花博

東方聖誕節12/19快閃圓山花博

日本新奢華遊輪「飛鳥 III」開箱

日本新奢華遊輪「飛鳥 III」開箱

太平山莊低溫現霜景　遊客搶拍夢幻美照

太平山莊低溫現霜景　遊客搶拍夢幻美照

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

板橋佛心排餐300元起爽嗑海鮮自助吧

台中過浪漫耶誕！5路線搭車就到

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

剁刀聲不斷人潮滿到巷口！永和超搶手燒臘

鶴茶樓「酪梨大王系列」推2新配料、5款飲品　限時1天第2杯半價

日本新奢華遊輪「飛鳥 III」開箱

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

西門町最新綠洲飯店開幕　1晚800元起

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭太平山明年3月起局部休園2個月

國旅飯店一口價999元起周五開搶

「牯嶺街創新書市」300攤集結　限時2天封街開張

陳耀訓春節蛋黃酥「開賣30分鐘才完售」　

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

釜山海雲台必朝聖「31cm海鮮刀削麵」

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

東方聖誕節12/19快閃圓山花博

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366