「緩緩坪林旅遊館」12/6開幕　沉浸式光影、品茶超愜意

▲「緩緩坪林永續低碳旅遊館」將於12月6日正式亮相。（圖／吉品養生股份有限公司提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北坪林有新景點了！「緩緩坪林永續低碳旅遊館」將於12月6日正式亮相，以沉浸式光影、茶席文化與蔬食永續三大感官體驗，讓旅客放慢步調，用不同視角打開坪林，深度感受山城之悠然。

▲館內的茶席體驗由在地茶師帶領，從栽種、摘採、烘焙，分享代代茶農如何與山和自然協調共處之道。



距離台北不到半小時車程的坪林，因地處翡翠水庫上游的水源保護區，在限制了大型開發的同時，也完整保存山林、溪流與茶園地景，旅客鮮少走進的山城，卻成台灣北部最純粹的秘境之一。舉凡坪林親水公園賞「白鷺鷥公寓」奇景，金瓜寮魚蕨步道深呼吸，或走進茶業博物館汲取知識，都是坪林人氣景點。

▲坪林親水公園賞「白鷺鷥公寓」奇景。（示意圖／記者彭懷玉攝）



如今，坐落於坪林中心的「緩緩坪林永續低碳旅遊館」將在12月6日新開幕，由吉品養生股份有限公司打造，館內的茶席體驗由在地茶師帶領，從栽種、摘採、烘焙，到代代茶農如何與自然協調共處，還能品嚐聞名海內外的「文山包種茶」。搭配的餐點延續吉品養生一貫的永續精神，以蔬食為主並使用循環餐具，讓喝好茶的同時也為環境做好事。

▲餐點延續吉品養生一貫的永續精神，以蔬食為主並使用循環餐具。



其中一大亮點，非館內二樓的沉浸式光影展「光影茶鄉四季」莫屬！透過最新的5G技術與大幅投影，茶園的晨霧、春季的螢火蟲、夏日溪流裡的原生魚群，到秋冬山坡的季節轉色，彷彿置身坪林的日常四季。民眾只要伸出手，光影就會如山風與溪水般輕輕流動，感受和諧的自然生命力。

▲民眾只要伸出手，光影就會如山風與溪水般輕輕流動，感受和諧的自然生命力。



緩緩坪林 永續低碳旅遊館

地址：新北市坪林區北宜路八段67號

營業時間：

周三至周日 10:00-17:30（17:00最後點餐）

周一至周二館休（僅接受團體預訂）

