萬豪全台18間飯店共推「39道環島料理」　板橋艾美明年開幕

▲▼萬豪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲萬豪國際集團目前在全台共有18間品牌酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

萬豪國際集團在台據點持續增加，提供旅客多元化住宿選擇。集團近日宣布即日起至明年2月28日為止，推出旗下旅行計劃「萬豪旅享家」的年度餐飲盛事「萬味奇遇」，集結全台18間飯店頂尖主廚團隊，以台灣山、海、田地貌食材為靈感，推出39道期間限定料理，為旅客打造一場環島美食嘉年華。而籌備已久的「台北板橋馥華艾美酒店」最快將於明年3月底開幕。

此次萬豪國際集團推出的「萬味奇遇」旅行計畫，以美食來場舌尖上的環島之旅。18間飯店藉由「在地原味、創新詮釋、生活共饗」三大核心理念，嚴選台灣特色食材，以料理與創意展現全新台灣風土滋味，再從餐桌美好體驗延伸至旅人日常，為國旅注入新的探索契機。

▲▼萬豪集團萬味奇遇。（圖／萬豪集團提供）

▲台南安平雅樂軒酒店推出「蔥香起司蝦乾起司餃」。（圖／萬豪集團提供）

旅客可藉由入住在台不同城市的萬豪集團飯店品嚐到「萬味奇遇」特色料理。例如「台南安平雅樂軒酒店」以台南經典火燒蝦蝦乾結合蔥香與起司層次打造「蔥香起司蝦乾起司餃」，展現東西交融的創意海味；「宜蘭礁溪福朋喜來登酒店」以午仔魚演繹傳統五柳魚，呈現老菜新作巧思的「五柳蔬菜魚捲」。

▲▼萬豪集團萬味奇遇。（圖／萬豪集團提供）

▲台北 W 飯店推出「艾斯佩雷辣味豬肉醬康堤起司香腸拌麵」。（圖／萬豪集團提供）

「台北慕軒飯店・臻品之選」以澎湖明蝦搭配柿子、芒果與東港烏魚子，打造義式薄切料理「澎湖明蝦義式薄切，東港烏魚子」；「台中豐邑 Moxy 酒店」以煙燻牛胸肉與切達起司打造台式「刈包漢堡」，為夜市經典帶來濃郁新意。「台北 W 飯店」推出的「艾斯佩雷辣味豬肉醬康堤起司香腸拌麵」則以彰化黑豬、法式香料與台式調味融合出香辣濃郁的層次，呈現台灣食材與國際技法交織的特色。

▲▼台北板橋馥華艾美酒店。（圖／翻攝自馥華集團官網）

▲台北板橋馥華艾美酒店明年開幕。（圖／翻攝自馥華集團官網）

此外，萬豪集團明年在台也將有新飯店，最受矚目的就是位於新北市板橋的「台北板橋馥華艾美酒店」，業者透露最快將於明年3月底開幕，酒店距離板橋車站走路不到10分鐘，全館共有236間客房，並有2間餐廳與1間酒吧，未來將結合藝術、在地元素，重新定義「品味美好生活」，為旅客帶來獨特入住體驗。

關鍵字： 萬豪國際集團 飯店旅館 美食雲 美食情報 新北市旅遊 台南旅遊 台中旅遊 台北市旅遊 宜蘭旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

