芯聚苑推港點吃到飽　35道菜色無限續點「每人699元」

▲芯聚苑推港點吃到飽 。（圖／取自芯聚苑臉書）

▲芯聚苑推港點吃到飽。（圖／取自芯聚苑臉書）

記者黃士原／台北報導

11月新開幕的「芯聚苑」推出中菜港點無限續享活動，即日起至12月21日下午2點至4點開吃，35道料理吃到飽，每人699元，用餐時間90分鐘。

芯聚苑是ATT集團旗下首個大型餐飲品牌（11月初開幕），以「經典傳承×味覺革新」為品牌哲學，其招牌片皮烤鴨，嚴選3公斤重的熟成櫻桃鴨，烤至外皮酥脆香滑，呈現金紅色色澤，肉質鮮嫩多汁。鴨肉片好後，可搭配附上的手工蕎麥潤餅、蔥段、黃瓜、鳳梨片，再抹上甜麵醬一同食用。

▲芯聚苑推港點吃到飽 。（圖／取自芯聚苑臉書）

▲臘味蘿蔔糕。（圖／取自芯聚苑臉書）

除了片皮烤鴨，芯聚苑還供應各式中華料理與港點，從燒臘、鮑參肚燕、海鮮肉品、煲仔、蔬食、港點到飯麵羹湯品都有，其中主廚推薦老滷洋蔥醬燒肋排、鎮江陳醋牛筋腩，前者用特製醬汁將溫體豬肋排醃製12小時，再以先炸後滷的手法鎖住肉汁。

▲芯聚苑推港點吃到飽 。（圖／取自芯聚苑臉書）

▲五香鹹水餃。（圖／取自芯聚苑臉書）

除了單點與多人套餐，芯聚苑12月21日前再推出中菜港點無限續享活動，菜單上有35道菜色與甜品可享用，有魚子燒賣、蠔皇叉燒包、鮮蝦餃、豉椒鳳爪、馬來糕、蘿蔔絲酥餅、臘味蘿蔔糕、五香鹹水餃、韮黃蝦仁腸粉、楊枝甘露、廣州炒飯、清燉獅子頭等。

「芯聚苑」中菜港點無限續享活動昨起至12月21日，下午2點至4點時段適用，成人699元，兒童130公分以下每位399元，用餐時間90分鐘。

▲添好運12月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

另外，添好運今年初推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，官方臉書粉專日前宣布，點心放題加碼12月最終場，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為12月1日至31日平日14:00至15:40與16:00至17:40，每時段限量40位，每人餐費699元，高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為14:00至15:40、15:30至17:10。2家店的用餐時間都是100分鐘。

【二嫂正面曝】高國豪怒嗆「婊子」喊單挑 妻抱孩護尪幫腔！

