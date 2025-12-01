ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
漢來住房「送萬元折抵券」免排隊吃島語　雲朗有聖誕老人送禮活動

▲台北漢來大飯店即日起至2026年1月31日推出「普發萬元贈萬元」住房專案。（圖／業者提供）

▲台北漢來25樓的貴賓軒行政酒廊，俯瞰城市與山景，享用行政酒廊精心款待的茶點佳餚。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

再有飯店祭出普發現金年終放大術，台北漢來大飯店即日起至2026年1月31日推出「普發萬元贈萬元」住房專案，雙人入住行政豪華客房平日9,999元，每房加贈總價值超過萬元折抵券，含三溫暖體驗券二張、豪華客房房型升等券、豪華套房房型升等券各一張等，可於下回訂房使用。

▲台北漢來大飯店即日起至2026年1月31日推出「普發萬元贈萬元」住房專案。（圖／業者提供）

▲在奢華大氣的國際俱樂部空間享受放鬆沐浴時光。（圖／業者提供）

業者指出，雙人平日入住行政豪華客房9,999元起，假日11,999元，除了含島語自助餐、minibar，再享萬元好禮，內含三溫暖體驗券二張、豪華客房房型升等券一張、豪華套房房型升等券一張、1,000元住房折價券一張，總價值達13,085元。

▲台北漢來大飯店即日起至2026年1月31日推出「普發萬元贈萬元」住房專案。（圖／業者提供）

▲雙人平日入住行政豪華客房9,999元起，假日11,999元。（圖／業者提供）

同時，入住尊享行政樓層可獲高空25樓的貴賓軒行政酒廊禮遇，在北市難得一見的城市與山景陪襯下，享用行政酒廊精心款待的茶點佳餚，還有每日的Happy Hour，住客可發揮巧思調製專屬調酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲台北漢來大飯店即日起至2026年1月31日推出「普發萬元贈萬元」住房專案。（圖／業者提供）

▲每房加贈三溫暖體驗券二張、豪華客房房型升等券、豪華套房房型升等券各一張等。（圖／業者提供）

業者同步預告跨年專案，含跨年當日，任選前後入住三天兩夜32,888元，每房贈法國銘悅香檳Moet Brut一瓶、跨年派對禮包、大廳酒廊全新雙人早午套餐，另外一日享用島語自助早餐免排隊，以優雅姿態迎接2026年。

▲台北漢來大飯店即日起至2026年1月31日推出「普發萬元贈萬元」住房專案。（圖／業者提供）

▲2026年1月1日不必早起吃早餐，睡飽再享用位於一樓的大廳酒廊雙人早午套餐。（圖／業者提供）

另外，雲朗觀光旗下7大據點將攜手旅客共度充滿意義的聖誕節，台北君品酒店以「馬戲團」為主題打造繽紛冬季場景，即日起推出點燈儀式、公益捐款以及聖誕攝影。12月20與21日真人版聖誕老人將現身6樓大廳，現場提供專業攝影服務（需另加價）。

▲君品酒店將於12月20日與21日推出聖誕攝影服務,雲品溫泉酒店以馬戲團為主題，為住客打造充滿趣味與節慶氛圍的聖誕體驗。（圖／業者提供）

▲▼雲品溫泉酒店以馬戲團為主題打造耶誕場景；君品酒店12月20日、21日將有聖誕老人現身。（圖／業者提供）

▲君品酒店將於12月20日與21日推出聖誕攝影服務,雲品溫泉酒店以馬戲團為主題，為住客打造充滿趣味與節慶氛圍的聖誕體驗。（圖／業者提供）

雲品溫泉酒店12月20日與24日舉辦聖誕市集，現場有熱紅酒、多元攤位與手作活動。市集期間，戶外圓形廣場將展開「森林光影舞會」，中場安排心願交換禮物活動，還有機會交換到每客價值3,278元的雙人餐券乙組。平安夜與聖誕夜當晚，聖誕老人也將驚喜現身，將家長們準備的禮物送到孩子手中，為聖誕時刻添上幸福回憶。

▲君品酒店將於12月20日與21日推出聖誕攝影服務,雲品溫泉酒店以馬戲團為主題，為住客打造充滿趣味與節慶氛圍的聖誕體驗。（圖／業者提供）

▲平安夜與聖誕夜，聖誕老人將驚喜現身雲品溫泉酒店，將家長準備的禮物送到孩子手中。（圖／業者提供）

漢來住房「送萬元折抵券」免排隊吃島語　雲朗有聖誕老人送禮活動

