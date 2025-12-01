東京3間新開幕飯店！泳池畔遠眺鐵塔、港灣　12歲以下免費住

▲費爾蒙東京今年夏天開幕，能俯瞰東京鐵塔與東京灣。（圖／フェアモント東京提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

東京近年不斷有新飯店，從國際奢華品牌，到展現日本文化特色的設計旅宿，都令人耳目一新。本篇整理 3 間近期開幕的新飯店，旅客不僅能在館內感受日本祭典氛圍，還能俯瞰東京灣夜景。

▲費爾蒙東京客房示意圖。

費爾蒙東京 Fairmont Tokyo

擁有百年以上歷史、以接待王公貴族與名人聞名的 Fairmont 首度進駐東京！「費爾蒙東京」於今年 7 月正式開幕，座落於東京芝浦的「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」，樓層分布在 35 至 43 樓，可俯瞰東京鐵塔與東京灣的壯麗景色。

▲旅客可以從不同視角俯瞰東京都會景觀。

全館共有 217 間客房，包括 29 間高級套房，以典雅設計與細節講究的奢華質感為亮點。多數房型配備大面窗景，引入充足自然光，旅客可一覽東京鐵塔或東京灣景致；部分房型並設有日式縁側區，於方寸之間展現都市綠洲的從容與雅致。

▲費爾蒙黃金樓層。

餐飲方面，「費爾蒙東京」提供現代風格的法式餐酒館、職人壽司、高級鐵板燒以及精緻酒吧，打造多樣化的美食舞台。此外，館內設有室內無邊際泳池、戶外休閒泳池、SPA、桑拿與健身房，讓旅客在運動與休憩中徹底放鬆身心。

而被譽為「酒店中的酒店」的特別樓層「費爾蒙黃金樓層」，設有專屬的「費爾蒙黃金貴賓廳」，賓客可在此享受細緻入微的款待，在專屬空間中度過典雅而悠閒的高級時光。

▲▼將祭典融入飯店設計的旅宿「OMATSURI BASE」。（圖／©OMATSURI BASE）

OMATSURI BASE

同樣為今年7月開幕的「OMATSURI BASE」是一間以日本祭典為主題的體驗型旅宿。飯店位於東京市中心的新橋車站附近，客房以「睡魔祭」、「祇園祭」等日本著名祭典為設計靈感，最引人注目的，是以實際神轎意象打造的「神轎床」，柔和提燈光影包覆整個客房，宛如沉浸夜晚祭典般浪漫入眠。

而在屋頂空間，則打造懷舊遊樂區，旅客可在此看到釣溜溜球、套圈圈等懷舊遊戲，彷彿「住進」一幕幕熱鬧而溫暖的祭典場景。

▲▼ANA Holiday Inn Tokyo Bay。（圖／©ANAホリデイ・イン東京ベイ，下同）

ANA Holiday Inn Tokyo Bay

位於天王洲運河畔的「ANA Holiday Inn Tokyo Bay」在今年4月開幕，結合水岸開放感與都心便利性的嶄新概念，打造出兼具觀光與商務需求的次世代城市飯店。客房可一覽東京灣、天王洲運河以及周邊水岸景致，無論是從羽田機場還是品川車站前往都十分便利。

▲館內的「The Library Lounge」。

館內設有「The Library Lounge」，收藏超過2萬5000冊書籍與漫畫，提供靜謐雅緻的休憩環境；12歲以下兒童可免費入住並享用早餐服務，貼心照顧親子旅客需求。

