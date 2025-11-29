ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
饗賓集團5大吃到飽明年元旦全漲價　饗饗、旭集貴100元

▲旭集微風店。（圖／記者黃士原攝）

▲旭集明年元旦漲100元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漲聲再起！饗賓餐旅集團旗下5大Buffet品牌今日同步公告明年元旦漲價，饗食天堂、果然匯調整幅度為30元，饗饗、旭集、URBAN PARADISE則是貴100元。

饗賓餐旅集團5大Buffet品牌今日同步公告，因應各項營運成本的提升，2026年1月1日起調整餐期價格，饗食天堂全餐期貴30元；果然匯午餐與晚餐漲30元，假日下午餐不變；饗饗、旭集、URBAN PARADISE除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲100元。

▲饗食天堂明年元旦漲30元。（圖／饗賓提供）

明年元旦開始，饗食天堂周一至周五午餐從898元漲至928元，下午餐從728元漲至758元，晚餐從998元漲至1028元；周六、日及例假日午餐從998元漲至1028元，下午餐從898元漲至928元，晚餐從1098元漲至1128元。

果然匯平日午餐從608元調整為638元，晚餐從608元調整為638元，假日午餐由688元調整為718元，下午餐維持不變，晚餐由688元調整為718元。

▲URBAN PARADISE明年也漲價。（圖／記者黃士原攝）

饗饗、旭集、URBAN PARADISE平日午餐由1390元調整為1490元，下午餐1090元維持不變，晚餐由1690元調整為1790元。假日午餐由1690元調整為1790元，下午餐由1390元調整為1490元，晚餐由1990元調整為2090元。

關鍵字： 美食雲 饗賓 吃到飽 饗饗 旭集 饗食天堂 果然匯 URBAN PARADISE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【上班路上被撞亡】女待轉起步遭撞飛！19歲騎士闖紅燈害命

