ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

苗栗銅鑼杭菊季開跑　溫泉煮蛋、巴士植栽咖啡廳一日遊提案

▲過往九湖社區杭菊田實景。（圖／火炎山生態教育館提供）

▲過往九湖社區杭菊田實景。（圖／火炎山生態教育館提供）

記者彭懷玉／綜合報導

說到秋冬花卉，還少不了杭菊，苗栗銅鑼鄉為全台最大杭菊產地，盛開時如雪般覆蓋農地，畫面浪漫至極。不妨趁花況最美季節走入苗栗，順道體驗溫泉煮蛋、漫步四十二份坪步道觀魚，最後可到由廢棄公車改造而成的森林系咖啡，品嚐飲品、輕食，為冬日旅行留下印記。

▲過往九湖社區杭菊田實景。（圖／火炎山生態教育館提供）

▲銅鑼鄉種植杭菊已有逾80年歷史，栽培面積約60公頃，遍布在九湖村周圍台地、丘陵。（圖／火炎山生態教育館提供）

銅鑼鄉種植杭菊已有逾80年歷史，栽培面積約60公頃，遍布在九湖村周圍台地、丘陵，並接續火炎山脈的紅土地層，今（30日）在火炎山生態教育館舉辦「三貓下田去：杭菊篇」主題活動，除漫步於花海之間，也能了解台灣目前推行的友善農作，在花田中品嘗香氣撲鼻的菊花茶和小點心。Google地圖搜尋「2025菊內人杭菊節免費路邊停車場」即可開啟賞遊之旅。

▲「泰雅原住民文化產業區」結合泰安溫泉和泰雅文化，園區戶外開放溫泉煮蛋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「泰雅原住民文化產業區」戶外開放溫泉煮蛋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「泰雅原住民文化產業區」結合泰安溫泉和泰雅文化，園區戶外開放溫泉煮蛋。（圖／記者彭懷玉攝）

免跑宜蘭，在苗栗泰安鄉也有溫泉煮蛋和泡腳池，「泰雅原住民文化產業區」結合泰安溫泉和泰雅文化，園區戶外開放溫泉煮蛋，蛋4顆60元，竹籠租金50元，押金200元，需在30分鐘內歸還才能退還押金。而在打必拉斯溫泉公園設有泡腳池，雙腳能浸泡在美人湯之中，感受冬日的療癒。

▲苗栗縣南庄鄉「四十二份坪生態步道」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼苗栗縣南庄鄉「四十二份坪生態步道」清幽又好走。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗縣南庄鄉「四十二份坪生態步道」。（圖／記者彭懷玉攝）

想賞景又不想走太多路，苗栗南庄鄉寶藏秘境「四十二份坪生態步道」值得推薦，平緩步道全長約400公尺，步道由木棧道和石砌路面構成，走到盡頭，會發現魚群悠游的天然湧泉池，若於春天之際來訪，在櫻花加持下，替綠意盎然的風景染上一層柔焦。

▲鹿角咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

▲隱身於山腳露營區內的「鹿角咖啡」，是由一台廢棄巴士改造而成。（圖／記者彭懷玉攝）

苗栗山城有許多植栽系咖啡廳，其中隱身於山腳露營區內的「鹿角咖啡」，是由一台廢棄巴士改造而成，店內販售手沖咖啡、甜點和輕食，還能在綠植包圍下盡情拍照。外頭設有沙坑、滑梯和跳跳床，讓孩童放電。

關鍵字： 苗栗旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 銅鑼鄉旅遊 火炎山生態教育館 杭菊 泰雅原住民文化產業區 四十二份坪生態步道 鹿角咖啡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【猛烈撞擊】21歲海巡士兵騎車直行　猛撞轉彎轎車...噴飛撞牆亡

推薦閱讀

苗栗一日遊「賞杭菊、體驗溫泉煮蛋」

苗栗一日遊「賞杭菊、體驗溫泉煮蛋」

此生必住「沖繩天堂度假村」6大亮點開箱

此生必住「沖繩天堂度假村」6大亮點開箱

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

石碇一日慢遊！體驗甩麵俯瞰鱷魚島夕陽

石碇一日慢遊！體驗甩麵俯瞰鱷魚島夕陽

米其林一星「元紀」秋冬新菜融入食補

米其林一星「元紀」秋冬新菜融入食補

快訊／好市多「黑五最後1天」優惠曝光

快訊／好市多「黑五最後1天」優惠曝光

《2025 Fali Fali 音樂節》熱鬧開場！

《2025 Fali Fali 音樂節》熱鬧開場！

紐西蘭「最古老飯店」開箱！

紐西蘭「最古老飯店」開箱！

饗賓集團5大吃到飽明年元旦全漲價

饗賓集團5大吃到飽明年元旦全漲價

超商「周末咖啡買1送1」懶人包

超商「周末咖啡買1送1」懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

饗賓集團5大吃到飽明年元旦全漲價

星野集團明年新增3溫泉旅館亮點公開

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

苗栗一日遊「賞杭菊、體驗溫泉煮蛋」

台北早午餐新據點！隱身中山站靜謐住宅區

史努比現身「公館聖誕季」　2日免票

南投「8千坪粉紅山丘」百元拍到飽

古亭40年老味道開攤秒排隊！

嘉義「洋房Villa」開箱！

萬華超低調「105歲」最中餅老店！

熱門行程

最新新聞更多

苗栗一日遊「賞杭菊、體驗溫泉煮蛋」

此生必住「沖繩天堂度假村」6大亮點開箱

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

石碇一日慢遊！體驗甩麵俯瞰鱷魚島夕陽

米其林一星「元紀」秋冬新菜融入食補

快訊／好市多「黑五最後1天」優惠曝光

《2025 Fali Fali 音樂節》熱鬧開場！

紐西蘭「最古老飯店」開箱！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366