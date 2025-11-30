苗栗銅鑼杭菊季開跑　溫泉煮蛋、巴士植栽咖啡廳一日遊提案

▲過往九湖社區杭菊田實景。（圖／火炎山生態教育館提供）

記者彭懷玉／綜合報導

說到秋冬花卉，還少不了杭菊，苗栗銅鑼鄉為全台最大杭菊產地，盛開時如雪般覆蓋農地，畫面浪漫至極。不妨趁花況最美季節走入苗栗，順道體驗溫泉煮蛋、漫步四十二份坪步道觀魚，最後可到由廢棄公車改造而成的森林系咖啡，品嚐飲品、輕食，為冬日旅行留下印記。

▲銅鑼鄉種植杭菊已有逾80年歷史，栽培面積約60公頃，遍布在九湖村周圍台地、丘陵。（圖／火炎山生態教育館提供）

銅鑼鄉種植杭菊已有逾80年歷史，栽培面積約60公頃，遍布在九湖村周圍台地、丘陵，並接續火炎山脈的紅土地層，今（30日）在火炎山生態教育館舉辦「三貓下田去：杭菊篇」主題活動，除漫步於花海之間，也能了解台灣目前推行的友善農作，在花田中品嘗香氣撲鼻的菊花茶和小點心。Google地圖搜尋「2025菊內人杭菊節免費路邊停車場」即可開啟賞遊之旅。

▲▼「泰雅原住民文化產業區」戶外開放溫泉煮蛋。（圖／記者彭懷玉攝）



免跑宜蘭，在苗栗泰安鄉也有溫泉煮蛋和泡腳池，「泰雅原住民文化產業區」結合泰安溫泉和泰雅文化，園區戶外開放溫泉煮蛋，蛋4顆60元，竹籠租金50元，押金200元，需在30分鐘內歸還才能退還押金。而在打必拉斯溫泉公園設有泡腳池，雙腳能浸泡在美人湯之中，感受冬日的療癒。

▲▼苗栗縣南庄鄉「四十二份坪生態步道」清幽又好走。（圖／記者彭懷玉攝）



想賞景又不想走太多路，苗栗南庄鄉寶藏秘境「四十二份坪生態步道」值得推薦，平緩步道全長約400公尺，步道由木棧道和石砌路面構成，走到盡頭，會發現魚群悠游的天然湧泉池，若於春天之際來訪，在櫻花加持下，替綠意盎然的風景染上一層柔焦。

▲隱身於山腳露營區內的「鹿角咖啡」，是由一台廢棄巴士改造而成。（圖／記者彭懷玉攝）



苗栗山城有許多植栽系咖啡廳，其中隱身於山腳露營區內的「鹿角咖啡」，是由一台廢棄巴士改造而成，店內販售手沖咖啡、甜點和輕食，還能在綠植包圍下盡情拍照。外頭設有沙坑、滑梯和跳跳床，讓孩童放電。