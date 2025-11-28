ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台南「藍晒圖聖誕小鎮」本周六登場　巨型薑餅屋看飄雪超浪漫

▲▼藍晒圖聖誕小鎮。（圖／業者提供）

▲藍晒圖文創園區打造「藍晒圖聖誕小鎮」。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

全台聖誕節慶氛圍越來越濃厚！台南藍晒圖文創園區宣布，「藍晒圖聖誕小鎮」將從11月29日起登場，今年設有可愛薑餅屋造景，每周末三個時段還會飄雪，活動持續至明年1月11日為止。

▲▼藍晒圖聖誕小鎮。（圖／業者提供）

▲藍晒圖聖誕小鎮定時會有飄雪秀。

今年「藍晒圖聖誕小鎮」最大亮點，就是於中央廣場打造大型「薑餅屋」造景，並於每周末下午3點、5點、晚上7點安排三場降雪秀，結合燈光效果，營造出彷彿置身冬日童話小鎮感受。

此外，今年在12月20日更安排「聖誕老人驚喜現身」，並與在地球團統一獅共同合作搭配吉祥物現場交換禮物，同時結合期間限定表演，陪伴旅客度過年末。

▲▼新光三越小北門店聖誕樹。（圖／翻攝自新光三越台南小北門店臉書專頁）

▲新光三越台南小北門店聖誕樹。（圖／翻攝自新光三越台南小北門店臉書專頁）

而今年新開幕的「新光三越台南小北門店」首次迎來聖誕節，業者以12米高耶誕樹結合實體列車裝置，以及獨家設計的屋簷雪花燈，打造台南規模最大、最具特色的耶誕暖心列車主題佈置，成為南台灣耀眼的節慶地標。

聖誕樹於每天下午5點至晚上10點點燈，且每天下午5點至晚上9點期間，每30分鐘一次雪花秀；每天下午5點至晚上10點，每30分鐘一次燈光秀，即日起展出至明年1月4日為止。

關鍵字： 台南旅遊 藍晒圖聖誕小鎮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

