ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

連7年米其林推介「Orchid蘭」餐廳宣布熄燈！只營業到明年1月底

▲蘭餐廳短菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲蘭餐廳去年11月才推出平日限定的短套餐。（示意圖／記者黃士原攝）

記者彭懷玉／綜合報導

連續7年獲得《台灣米其林指南》肯定的「Orchid蘭」餐廳，今（28日）宣布將於2026年1月31日正式歇業。餐廳表示，「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章。我們希望為這段故事保留最美好的定格。」

「Orchid蘭」自2016年成立以來，不僅定期舉辦四手餐會，還邀請來自全球頂級餐廳的主廚進行客座，累積超過20場國際主廚活動，在台灣餐飲界極為罕見。

▲蘭餐廳短菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲「Orchid蘭」自2016年成立以來，不僅定期舉辦四手餐會，還邀請來自全球頂級餐廳的主廚進行客座。（示意圖／記者黃士原攝）
分別有來自米其林三星名廚Yannick Alléno、上海米其林二星「喜粵 8 號」的主廚，以及排名「世界50最佳餐廳」第13的莫斯科「White Rabbit」主廚Vladimir Mukhin等重量級名廚，都曾親自跨海來台，共同激盪出美食的火花。

「Orchid蘭」在停業公告中表示，過去9年間有幸與來自世界各地的頂尖主廚並肩合作，並見證了無數人在餐桌上留下珍貴的回憶。「感謝您們在這段旅程中，將那些值得記住的時刻交給了Orchid，一同收藏。」

▲蘭餐廳秋季新菜。（圖／記者黃士原攝）

▲蘭餐廳菜色。（示意圖／記者黃士原攝）
Orchid蘭餐廳連續7年獲得米其林推薦（餐盤及入選餐廳），2023年10月迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi，他把當代料理技藝與日本傳統料理文化結合，演繹屬於他的日本當代料理。為因應商務客需求，餐廳在平日午間時段推出5道式PRIX FIXE MENU，餐價2180元至4280元。同時，在餐飲業一面喊漲浪潮下，餐廳卻願意調降餐費，但無奈還是宣布將在明年1月底熄燈，震撼美食圈和眾多饕客的心。

關鍵字： 米其林美食 Orchid蘭 熄燈 歇業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

希澈準備跳槽到赫海公司？ 銀赫要求：兩個月賺回簽約金XD

推薦閱讀

礁溪溫泉燈花季4大燈海今起開跑

礁溪溫泉燈花季4大燈海今起開跑

OKmart 明年「停止蝦皮寄取」　跨境服務保留　

OKmart 明年「停止蝦皮寄取」　跨境服務保留　

開箱澳門必住無邊際泳池酒店

開箱澳門必住無邊際泳池酒店

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

嘉義「洋房Villa」開箱！

嘉義「洋房Villa」開箱！

好市多黑五倒數2天優惠曝光！Apple商品入列

好市多黑五倒數2天優惠曝光！Apple商品入列

台南「藍晒圖聖誕小鎮」本周六登場

台南「藍晒圖聖誕小鎮」本周六登場

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

台北早午餐新據點！隱身中山站靜謐住宅區

台北早午餐新據點！隱身中山站靜謐住宅區

太魯閣部落音樂會登場　看表演、聽解說、逛市集

太魯閣部落音樂會登場　看表演、聽解說、逛市集

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

史努比現身「公館聖誕季」　2日免票

南投「8千坪粉紅山丘」百元拍到飽

士林官邸菊展13萬盆花、竹編裝置開箱

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

古亭40年老味道開攤秒排隊！

星野集團明年新增3溫泉旅館亮點公開

台北「13萬盆花海」在中正河濱公園

「先喝道」開出發票特獎！幸運兒花95元買2杯就中200萬

「Orchid蘭」餐廳只營業到明年1月底

熱門行程

最新新聞更多

礁溪溫泉燈花季4大燈海今起開跑

OKmart 明年「停止蝦皮寄取」　跨境服務保留　

開箱澳門必住無邊際泳池酒店

本週末就衝花東！Falifali音樂節開唱、花湯記行暖心登場　兩大盛事帶你一次玩好玩滿

嘉義「洋房Villa」開箱！

好市多黑五倒數2天優惠曝光！Apple商品入列

台南「藍晒圖聖誕小鎮」本周六登場

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366