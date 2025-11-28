連7年米其林推介「Orchid蘭」餐廳宣布熄燈！只營業到明年1月底

▲蘭餐廳去年11月才推出平日限定的短套餐。（示意圖／記者黃士原攝）



記者彭懷玉／綜合報導

連續7年獲得《台灣米其林指南》肯定的「Orchid蘭」餐廳，今（28日）宣布將於2026年1月31日正式歇業。餐廳表示，「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章。我們希望為這段故事保留最美好的定格。」

「Orchid蘭」自2016年成立以來，不僅定期舉辦四手餐會，還邀請來自全球頂級餐廳的主廚進行客座，累積超過20場國際主廚活動，在台灣餐飲界極為罕見。

分別有來自米其林三星名廚Yannick Alléno、上海米其林二星「喜粵 8 號」的主廚，以及排名「世界50最佳餐廳」第13的莫斯科「White Rabbit」主廚Vladimir Mukhin等重量級名廚，都曾親自跨海來台，共同激盪出美食的火花。



「Orchid蘭」在停業公告中表示，過去9年間有幸與來自世界各地的頂尖主廚並肩合作，並見證了無數人在餐桌上留下珍貴的回憶。「感謝您們在這段旅程中，將那些值得記住的時刻交給了Orchid，一同收藏。」

Orchid蘭餐廳連續7年獲得米其林推薦（餐盤及入選餐廳），2023年10月迎來新任日籍主廚Sato Kiyoshi，他把當代料理技藝與日本傳統料理文化結合，演繹屬於他的日本當代料理。為因應商務客需求，餐廳在平日午間時段推出5道式PRIX FIXE MENU，餐價2180元至4280元。同時，在餐飲業一面喊漲浪潮下，餐廳卻願意調降餐費，但無奈還是宣布將在明年1月底熄燈，震撼美食圈和眾多饕客的心。